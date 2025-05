“Trofeo Baia di Sapri”: ecco la decima edizione nel segno del ricordo e della passione

La Città di Sapri ha ospitato Domenica 25 maggio il Decimo Trofeo Baia di Sapri, appuntamento attesissimo dagli appassionati di pesca sportiva organizzato dall’associazione Battiti di Pesca, capitanata da Antonio Scarfone.

La giornata

L’evento, che gode del patrocinio morale del comune di Sapri, è stato arricchito da una cerimonia commemorativa con la benedizione di una corona d’alloro ad opera del parroco Don Raffaele Brusco, in ricordo delle genti di mare, in particolare di Giovanni Grasso, storica figura vicina alla manifestazione recentemente scomparsa.

Un’edizione speciale nel segno del ricordo

“Ricordare oggi è fondamentale perché persone come Giovanni sono un’identità storica della marineria di Sapri – ha affermato il presidente dall’associazione “Battiti di pesca” Antonio Scarfone – Un ringraziamento va a tutte le forze armate presenti oggi qui a Sapri per omaggiare tutti coloro che hanno reso celebri la baia di Sapri. Per quanto riguarda l’aspetto sportivo quest’anno abbiamo 70 iscritti in gara. Abbiamo raggiunto dunque risultati importanti”.

“È un’iniziativa estremamente importante non solo perché porta a Sapri tanti atleti e amanti della pesca sportiva che in tal modi hanno la possibilità di conoscere il nostro territorio ma anche perché si coglie l’occasione per ricordare quanti in modo professionali esercitino questa attività – ha affermato il Sindaco di Sapri Antonio Gentile – Un’attività noto faticosa e importante per l’economia dei nostri territori e che in alcuni casi perdono la vita durante le loro giornate lavorative.

Il cordoglio per Domenico, il 16enne morto a San Giovanni a Piro

Un lavoro difficoltoso, fatto do tanti sacrifici. Oggi inoltre è una giornata importante perché ricordiamo la figura di Giovanni che rappresentava il collante si tutto il mondo della pesca che ha lasciato un grande vuoto in tutta la cittadina. Il mio pensiero oggi va anche al giovane 16enne si San Giovanni a Piro che ha perso la vita”.