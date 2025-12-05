Trionfo tricolore a Calangianus: il salernitano Francesco De Rosa è il nuovo campione EBU Silver

Una vittoria storica per Salerno e la boxe italiana, sostenuta dal Gruppo Infante

A cura di Ernesto Rocco

È stata una notte magica per la boxe italiana e per la città di Salerno. Al padiglione fieristico EXPO di Calangianus, in Sardegna, Francesco De Rosa ha compiuto l’impresa: il pugile salernitano ha sconfitto il detentore del titolo, il belga-armeno Geram Eloyan, laureandosi nuovo campione EBU Silver dei pesi supergallo.

Una vittoria storica per l’Italia

Quello andato in scena venerdì sera non è stato un match qualunque. De Rosa, 28 anni, arrivava all’appuntamento più importante della sua carriera con un record immacolato di 11 vittorie (7 per KO), ma si trovava di fronte un avversario temibile. Eloyan, scaltro e mobile sulle gambe, si presentava sul ring forte della cintura conquistata in Spagna contro l’allora imbattuto Camacho.

Eppure, il “carattere da vendere” del pugile campano ha fatto la differenza. In un incontro vibrante, trasmesso in diretta su Rai Sport, De Rosa ha imposto la sua boxe, colmando un vuoto storico: da quando l’European Boxing Union ha istituito la nuova denominazione EBU Silver, nessun pugile italiano era ancora riuscito a conquistare la cintura nella categoria dei 55,3 kg. Salerno e l’Italia intera possono ora festeggiare un nuovo re d’Europa.

Leggi anche:

Il pugile salernitano Francesco De Rosa pronto per il titolo europeo di box. La sfida in diretta Rai

Il lavoro di squadra e le radici salernitane

Il successo di De Rosa non è solo il frutto del talento individuale, ma di un lavoro di squadra meticoloso e appassionato. Cresciuto nella storica Pugilistica Salernitana del Presidente Enzo Santulli, Francesco ha portato sul ring non solo i guantoni, ma l’orgoglio di un’intera comunità.

Fondamentale è stata la guida all’angolo del tecnico di fiducia Emilio Desiderio e il supporto di Mario Di Bartolomeo, che hanno preparato il match nei minimi dettagli, permettendo all’atleta di disinnescare le trappole tattiche del campione uscente.

Il sostegno fondamentale del gruppo Infante

Dietro ogni grande impresa sportiva c’è chi ha la visione per sostenerla. Questa vittoria porta anche la firma del Gruppo Infante, che ha creduto fermamente nelle potenzialità di Francesco De Rosa.

Francesco De Rosa torna a casa con la cintura, mantenendo la sua imbattibilità e regalando ai suoi tifosi una notte che difficilmente dimenticheranno.

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Incidente Capaccio

Omicidio a Salerno, lite degenera: un morto

Carabinieri sul posto, indagini in corso per chiarire la dinamica e il…

oroscopo

Oroscopo Paolo Fox 6 dicembre: amici del Toro, giornata di riflessione. Pesci, in amore potresti vivere momenti di complicità

Ecco cosa ci riservano le stelle per la giornata di domani

Ipse dixit: decima puntata con il professore Giovanni Meluccio

In ogni puntata, assieme all'ospite invitato, si toccherà un tema di attualità…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.