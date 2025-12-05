Trionfo tricolore a Calangianus: il salernitano Francesco De Rosa è il nuovo campione EBU Silver

È stata una notte magica per la boxe italiana e per la città di Salerno. Al padiglione fieristico EXPO di Calangianus, in Sardegna, Francesco De Rosa ha compiuto l’impresa: il pugile salernitano ha sconfitto il detentore del titolo, il belga-armeno Geram Eloyan, laureandosi nuovo campione EBU Silver dei pesi supergallo.

Una vittoria storica per l’Italia

Quello andato in scena venerdì sera non è stato un match qualunque. De Rosa, 28 anni, arrivava all’appuntamento più importante della sua carriera con un record immacolato di 11 vittorie (7 per KO), ma si trovava di fronte un avversario temibile. Eloyan, scaltro e mobile sulle gambe, si presentava sul ring forte della cintura conquistata in Spagna contro l’allora imbattuto Camacho.

Eppure, il “carattere da vendere” del pugile campano ha fatto la differenza. In un incontro vibrante, trasmesso in diretta su Rai Sport, De Rosa ha imposto la sua boxe, colmando un vuoto storico: da quando l’European Boxing Union ha istituito la nuova denominazione EBU Silver, nessun pugile italiano era ancora riuscito a conquistare la cintura nella categoria dei 55,3 kg. Salerno e l’Italia intera possono ora festeggiare un nuovo re d’Europa.

Il lavoro di squadra e le radici salernitane

Il successo di De Rosa non è solo il frutto del talento individuale, ma di un lavoro di squadra meticoloso e appassionato. Cresciuto nella storica Pugilistica Salernitana del Presidente Enzo Santulli, Francesco ha portato sul ring non solo i guantoni, ma l’orgoglio di un’intera comunità.

Fondamentale è stata la guida all’angolo del tecnico di fiducia Emilio Desiderio e il supporto di Mario Di Bartolomeo, che hanno preparato il match nei minimi dettagli, permettendo all’atleta di disinnescare le trappole tattiche del campione uscente.

Il sostegno fondamentale del gruppo Infante

Dietro ogni grande impresa sportiva c’è chi ha la visione per sostenerla. Questa vittoria porta anche la firma del Gruppo Infante, che ha creduto fermamente nelle potenzialità di Francesco De Rosa.

Francesco De Rosa torna a casa con la cintura, mantenendo la sua imbattibilità e regalando ai suoi tifosi una notte che difficilmente dimenticheranno.