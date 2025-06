Trentinara proclama lutto cittadino per la scomparsa di Antonella Cozzi

La comunità di Trentinara è in lutto per la prematura scomparsa di Antonella Cozzi, deceduta a seguito di un tragico incidente stradale. La donna, coinvolta in un sinistro avvenuto l’8 giugno in località Gromola di Capaccio Paestum, era stata trasferita presso l’ospedale di Salerno dove è spirata alcuni giorni dopo.

Il cordoglio

La notizia della perdita di Antonella Cozzi ha scosso profondamente l’intera cittadinanza. Il Comune di Trentinara, interpretando il sentimento di dolore e cordoglio della comunità, ha annunciato la proclamazione del lutto cittadino per il giorno delle esequie.

Il sindaco Rosario Carione ha espresso il dolore collettivo con parole che delineano un ritratto toccante della donna scomparsa, ricordandola come: “Una donna leale e disponibile che non ha fatto mancare il suo sorriso accogliente e la sua cortesia a tutta la sua famiglia e a chiunque la incontrasse. Una figlia dolce, capace di ricucire le ferite e consolare. Una sorella che ha amato smisuratamente, ricordando e facendo rivivere suo fratello con ogni suo gesto. Compagna attenta, rispettosa e amorevole che ha attribuito alla famiglia il valore più grande. Mamma dolce, innamorata, premurosa. Una vita dedicata all’amore, alla cura e alla gentilezza. Una madre non va mai via per sempre! Siamo certi che continueremo a vederla vivere negli occhi, nei gesti e nelle espressioni dei suoi figli, che parleranno di lei e del suo essere ogni giorno.”

Le disposizioni

In segno di rispetto e partecipazione al dolore, il sindaco Rosario Carione ha emesso un’ordinanza sindacale che disciplina le manifestazioni del lutto cittadino. A partire dalla mattina del 1° luglio 2025 e fino alle ore 24:00 dello stesso giorno, è prevista l’esposizione delle bandiere a mezz’asta presso le sedi comunali e tutti gli edifici pubblici.

Ai titolari di attività commerciali, pubblici esercizi e organizzatori di eventi di ogni genere, è richiesto di astenersi, dalle ore 16:00 alle ore 21:00 in concomitanza con la cerimonia funebre, da comportamenti che possano contrastare con lo spirito di raccoglimento e cordoglio che il lutto cittadino intende evocare.