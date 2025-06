Trentinara piange Antonella Cozzi, rimase coinvolta in un incidente stradale a Capaccio

Sono state ore di speranze e di preghiera, per la vita attaccata ad un filo di Antonella Cozzi, la giovane mamma di Trentinara deceduta pochi minuti fa presso l’Ospedale Ruggi D’Aragona di Salerno. Aveva 38 anni.

È in lacrime e sconvolta la comunità trentinarese, la salma di Antonella al momento si trova presso l’obitorio del nosocomio salernitano.

Appena l’Autorità Giudiziaria rilascerà il nulla osta per liberarla i familiari potranno organizzare il rito funebre.

Il cordoglio

Una notizia straziante, nei giorni scorsi sembrava addirittura che la giovane fosse fuori pericolo ma le ferite riportate alla testa, dopo l’incidente stradale avvenuto l’8 giugno in località Gromola di Capaccio Paestum, hanno dato origine a delle complicazioni che non hanno lasciato scampo alla donna.

Antonella si trovava in auto con il marito e la figlioletta di soli tre anni quando la loro vettura finì la corsa contro un albero.

Silenzio e dolore a Trentinara in questo giorno così triste per tutta la comunità in cui la giovane era tanto conosciuta e benvoluta. Lascia il marito e tre bambini. Una piccola di tre anni e due gemellini di pochi mesi.

Strappata alla vita prematuramente come il fratello Michele che morì in un incidente in motorino avvenuto a Trentinara nel 2013 a soli 31 anni.