Trentinara, didattica innovativa: raccolta fondi per l’acquisto degli arredi

A Trentinara è partita una raccolta fondi per l’acquisto di arredi innovativi che verranno utilizzati per un nuovo progetto di didattica all’avanguardia, nel quale le aule sono viste come un ambiente attivo di apprendimento.

Un nuovo progetto didattico

L’Istituto comprensivo I.C. Carducci di Capaccio Capoluogo ha deliberato l’adozione del modello DADA (acronimo di Didattiche per Ambienti Di Apprendimento), per le scuole di Trentinara a partire dall’anno scolastico 2025-26, prevedendo una nuova modalità organizzativa e didattica.

In questo sistema organizzativo, le classi non sono più fisse all’interno della stessa aula, ma ruotano ad ogni cambio dell’ora verso un ambiente di apprendimento dedicato alla specifica disciplina scolastica. Questo approccio dinamico e fluido considera gli spostamenti degli studenti come uno stimolo “energizzante”, che favorisce la capacità di concentrazione, come testimoniato da accreditati studi neuro scientifici.

La raccolta fondi

Per preparare la scuola a questa rivoluzione i docenti si sono attivati ad organizzare al meglio le proprie aule disciplinari, ma è ancora necessario l’acquisto di arredi innovativi. La raccolta fondi persegue l’obiettivo di raggiungere la cifra necessaria per l’acquisto degli arredi.

Dal sindaco Rosario Carione un invito a contribuire per raggiungere l’obiettivo: “Stiamo rendendo più sicura e più bella la nostra scuola. Tutti noi possiamo dare un piccolo contributo per poter acquistare arredi utili per un nuovo progetto di didattica”.