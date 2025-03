Trentinara: riaperto l’impianto sportivo “A. Cavallo”, questa mattina la cerimonia di inaugurazione | VIDEO

Riapre le sue porte alla comunità di Trentinara l’impianto sportivo “Angelo Cavallo”, dopo i lavori di restyling realizzati dall’ente comunale guidato dal sindaco Rosario Carione, con fondi del Ministero dello Sport attraverso il bando “Sport e periferie”.

Questa mattina la cerimonia

Questa mattina, giovedì 6 marzo, i piccoli studenti dell’IC Carducci hanno inaugurato il nuovo campo di calcio con tante attività sportive. Coinvolti dai propri insegnanti in percorsi motori e giochi hanno trascorso una mattinata all’insegna dello sport. I lavori hanno interessato il rifacimento del manto in erba sintetica, l’efficientamento energetico della struttura con l’installazione di impianti a Led, la riqualificazione degli spogliatoi, la realizzazione della struttura polivalente adiacente al campo di calcio che sarà utilizzata per la pallavolo, il basket e il tennis.

“E’ un giorno di festa per la comunità di Trentinara – dichiara il primo cittadino Carione- consegniamo uno spazio importante per lo sport, ma soprattutto uno spazio per l’aggregazione sociale, un punto di riferimento per il gioco in generale”.