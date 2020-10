Trentinara: punta a lavori di riqualificazione dell’impianto sportivo

Il Comune di Trentinara, guidato dal sindaco Rosario Carione, intende partecipare al Bando “Sport e Periferia” 2020, mediante il progetto per la realizzazione di una palestra polifunzionale all’interno dell’impianto sportivo comunale “A. Cavallo”, sito in località Bivio.

Nei giorni scorsi è stato approvato il progetto definitivo relativo ai lavori di “Riqualificazione e rigenerazione dell’impianto sportivo A. Cavallo” per l’importo di 726.546,46 euro.

Il bando ha per oggetto l’individuazione di interventi da finanziare per le seguenti finalità: realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi finalizzati all’attività agonistica, localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane; diffusione di attrezzature sportive con l’obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali esistenti; completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti da destinare all’attività agonistica nazionale e internazionale.

Ogni soggetto richiedente può presentare richiesta di contributo per un solo progetto, a pena di esclusione dalla procedura e per ciascun impianto sportivo è ammessa la presentazione di una sola richiesta di contributo.