Trentinara: Comune programma interventi alla viabilità cittadina

La Giunta di Trentinara, con a capo il sindaco Rosario Carione, ha approvato il progetto esecutivo relativo ai “lavori di manutenzione strade comunali del centro abitato”, per l’importo complessivo di € 149.900,00. L’opportunità arriva dal Fondo investimenti stradali Piccoli Comuni, annualità 2025.

Le risorse

Il Comune di Trentinara ha pertanto candidato la propria proposta progettuale al Decreto del 08/02/2024 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.

Per realizzare interventi urgenti di messa in sicurezza di tratti stradali, ponti e viadotti di competenza degli Enti locali, è stato istituito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito fondo, “Fondo investimenti stradali nei piccoli comuni”, con una dotazione di complessivi di 50 milioni di euro, suddivisi in 18 milioni di euro per l’anno 2023, 20 milioni di euro per l’anno 2024 e 12 milioni di euro per l’anno 2025. La finalità del Fondo è di sostenere i piccoli Comuni italiani che hanno la necessità di realizzare interventi cruciali di messa in sicurezza e manutenzione delle strade comunali di importi non superiori a 150.000,00 euro.



