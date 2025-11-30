Stio: fondi in arrivo per interventi alla viabilità comunale

La Giunta municipale di Stio ha approvato il progetto esecutivo relativo alla “Sistemazione e messa in sicurezza strade comunali Chiusa di Bianco e Biagio Trotta”, nell’importo complessivo 150 mila euro di cui € 110.068,54 per lavori a base di gara. Le risorse arrivano dal fondo investimenti stradali Piccoli Comuni.

I fondi

Con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 07/10/2025 è stato assegnato ai Comuni con una popolazione non superiore a 5.000 abitanti, come Stio, per l’annualità 2025, un contributo per il finanziamento di uno o più interventi di messa in sicurezza e manutenzione di strade comunali. La finalità del Fondo è di sostenere i piccoli Comuni italiani che hanno la necessità di realizzare interventi cruciali di messa in sicurezza e manutenzione delle strade comunali di importi non superiori a 150.000,00 euro.

Il progetto di Stio

L’iniziativa trae origine dalla necessità di eliminare alcune criticità evidenziatesi nella viabilità urbana che costituiscono un grave pregiudizio alla sicurezza ed alla fruibilità della stessa.

L’obiettivo del Comune guidato dal sindaco Giancarlo Trotta rimane quello di mettere la viabilità in sicurezza, previa sistemazione del piano viabile, regimazione delle acque di scorrimento superficiale, apposizione di parapetti di protezione, e di ottimizzarne l’uso e la fruibilità, previo posizionamento di segnaletica stradale verticale.