Stio: fondi in arrivo per interventi alla viabilità comunale

Approvato il progetto di sistemazione e messa in sicurezza strade comunali Chiusa di Bianco e Biagio Trotta

A cura di Antonio Pagano
Stio Municipio

La Giunta municipale di Stio ha approvato il progetto esecutivo relativo alla “Sistemazione e messa in sicurezza strade comunali Chiusa di Bianco e Biagio Trotta”, nell’importo complessivo 150 mila euro di cui € 110.068,54 per lavori a base di gara. Le risorse arrivano dal fondo investimenti stradali Piccoli Comuni.

I fondi

Con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 07/10/2025 è stato assegnato ai Comuni con una popolazione non superiore a 5.000 abitanti, come Stio, per l’annualità 2025, un contributo per il finanziamento di uno o più interventi di messa in sicurezza e manutenzione di strade comunali. La finalità del Fondo è di sostenere i piccoli Comuni italiani che hanno la necessità di realizzare interventi cruciali di messa in sicurezza e manutenzione delle strade comunali di importi non superiori a 150.000,00 euro.

Il progetto di Stio

L’iniziativa trae origine dalla necessità di eliminare alcune criticità evidenziatesi nella viabilità urbana che costituiscono un grave pregiudizio alla sicurezza ed alla fruibilità della stessa.

Leggi anche:

Sapri, dramma della solitudine sfiorato: Carabinieri intervengono in tempo e salvano un 75enne

L’obiettivo del Comune guidato dal sindaco Giancarlo Trotta rimane quello di mettere la viabilità in sicurezza, previa sistemazione del piano viabile, regimazione delle acque di scorrimento superficiale, apposizione di parapetti di protezione, e di ottimizzarne l’uso e la fruibilità, previo posizionamento di segnaletica stradale verticale.

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Panettone Mele

La ricetta della domenica: panettone morbido alle mele

Un dolce soffice e umido, perfetto per ogni momento di festa

Municipio Agropoli

Agropoli ridisegna il suo futuro ambientale: via libera al Piano del Verde Urbano e al censimento arboreo

La Giunta di Agropoli approva le linee guida per il nuovo Piano…

Rofrano

Rofrano blinda la sanità locale: locali comunali e utenze pagate per trattenere i medici di famiglia

Rofrano concede gratuitamente i locali di Via Passarelli ai medici di base…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.