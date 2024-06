Viabilità: fondi per i piccoli comuni, risorse anche nel Cilento

Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato il decreto relativo al “Fondo investimenti stradali nei piccoli comuni” per l’anno 2024. Questo fondo, che ammonta a 20 milioni di euro, sarà destinato a interventi di messa in sicurezza e manutenzione delle strade comunali in 159 comuni con meno di 5.000 abitanti, sparsi per tutta l’Italia, dal Nord al Sud.

I finanziamenti, fino a un massimo di 150.000 euro per progetto, saranno erogati in due soluzioni: la prima quota del 50% all’atto della stipula del contratto per i lavori, e la restante quota solo dopo la verifica della documentazione presentata per la rendicontazione. Il decreto sarà operativo una volta registrato dagli organi di controllo.

Tra i beneficiari del fondo, ci sono anche due comuni del Cilento: Ogliastro Cilento e Torre Orsaia, che riceveranno 150.000 euro ciascuno per interventi stradali.

Il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha espresso “grande soddisfazione” per l’iniziativa. «Dimostriamo, con i fatti, l’attenzione per i sindaci e le piccole comunità», ha detto.