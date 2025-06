Trentinara: appesa ad un filo la vita della 38enne coinvolta nell’incidente avvenuto a Capaccio

Si prega e si spera per la giovane mamma di Trentinara rimasta gravemente ferita in seguito ad un incidente stradale avvenuto in località Gromola di Capaccio Paestum, domenica 8 giugno. Per la donna sembrava ci fossero ottime speranze, ma nelle ultime ore sono emerse delle gravi complicazioni del suo quadro clinico. Si attendono, in queste ore, gli esiti degli ultimi esami. La donna aveva riportato, in seguito all’impatto, anche dei traumi facciali.

Una comunità in apprensione

La notizia diffusasi da qualche ora ha sconvolto la comunità Trentinarese che ora prega affinché la giovane mamma possa salvarsi. La donna, in quella tragica domenica, viaggiava accanto al suo compagno, i due erano a bordo della loro auto, un’Audi Q5 che all’improvviso finì contro un albero. A bordo della vettura anche la loro bambina di tre anni, quest’ultima e il papà, per fortuna, rimasti illesi.

Il trasferimento al Ruggi

Immediato l’intervento dei soccorsi e dell’eliambulanza che trasportò la donna presso l’Ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno. I rilievi del caso furono curati dagli agenti della Polizia Municipale di Capaccio Paestum al comando di Clelia Saviano.