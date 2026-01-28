Trenitalia: interruzione della linea ferroviaria Battipaglia–Potenza–Taranto, ecco quando

Disagi alla circolazione ferroviaria nei prossimi mesi per i pendolari e i viaggiatori del Sud Italia. Trenitalia ha infatti comunicato che, a partire dal 1° marzo e fino al 30 giugno 2026, la linea ferroviaria Battipaglia – Potenza – Taranto sarà interessata da una significativa interruzione del servizio per consentire lo svolgimento di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, oltre a interventi di potenziamento infrastrutturale.

I lavori in programma

I lavori rientrano in un più ampio piano di ammodernamento della rete ferroviaria e coinvolgeranno diverse tratte della linea, con inevitabili ripercussioni sull’offerta commerciale. Per garantire comunque la mobilità dei passeggeri, Trenitalia ha predisposto un articolato sistema di servizi sostitutivi con autobus da turismo, di lunghezza compresa tra i 12 e i 14 metri.

I collegamenti su gomma collegheranno le principali località interessate dall’interruzione, in particolare Napoli, Battipaglia, Potenza e Taranto, assicurando la continuità del servizio durante l’intero periodo dei lavori. Tutti i servizi sostitutivi sono stati già programmati e organizzati in modo da coprire le fasce orarie abitualmente più frequentate.

Secondo quanto comunicato dalla società ferroviaria, i punti di fermata e sosta degli autobus coincideranno con i piazzali esterni delle stazioni ferroviarie interessate, così da facilitare l’interscambio e ridurre i disagi per l’utenza. Un intervento complesso, dunque, che comporterà sacrifici temporanei ma che punta a migliorare sicurezza, affidabilità ed efficienza di una linea strategica per la mobilità tra Campania, Basilicata e Puglia.