Trasporto eccezionale sulla A2 del Mediterraneo: limitazioni al traffico

Il convoglio trasporterà un rotore con dimensioni pari a 29,57 metri di lunghezza, 3,30 metri di larghezza e peso complessivo di circa 164 tonnellate

Per consentire il transito di un convoglio eccezionale saranno attive temporanee limitazioni alla circolazione lungo la A2 “Autostrada del Mediterraneo” e sulla A2 Diramazione Napoli, nel territorio della provincia di Salerno. Il convoglio trasporterà un rotore con dimensioni pari a 29,57 metri di lunghezza, 3,30 metri di larghezza e peso complessivo di circa 164 tonnellate.

Le info utili

Nel dettaglio, dalle ore 23:30 di questa sera fino alle ore 05:00 di domani 12 marzo 2026, sarà disposto il rallentamento del traffico con Safety Car dal km 0,000 (svincolo di Fisciano) al km 8,040 (disinnesto A2 Diramazione Napoli), con blocchi temporanei della circolazione in prossimità dei viadotti interessati dalle attività di monitoraggio.

Le limitazioni saranno attivate in funzione del passaggio del convoglio in carreggiata Nord. In particolare sono previste chiusure temporanee degli ingressi in A2 agli svincoli di Fisciano, Lancusi e Baronissi, oltre alla chiusura della rampa di immissione dell’area di servizio Baronissi Est, della diramazione per Napoli ai veicoli provenienti da Reggio Calabria e della rampa di immissione Salerno Est/Fratte in direzione Napoli (km 0,300).

Le operazioni prevedono anche il monitoraggio delle opere d’arte lungo il tracciato interessato, con verifiche sui viadotti Sava (km 2,582), Spinacavallo (km 4,110), Cologna (km 5,750), Spetrini (km 6,160), Ponte S.C. (km 7,833 Sud), Medaglie d’Oro (km 0,291), Calenda (km 1,133) e Cernicchiara (km 1,963).

La campagna Anas

