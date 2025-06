Trasporti, sciopero del 20 Giugno. Ecco tutte le informazioni utili

Domani, giovedì 20 giugno, i trasporti italiani saranno nuovamente interessati da uno sciopero nazionale che coinvolgerà aerei, treni, navi, traghetti e autobus. L’agitazione, indetta da diverse sigle sindacali di base tra cui USB, CUB, SGB, FISI, FLAI e altri, promette di causare ritardi e cancellazioni in tutto il paese.

Le motivazioni dello sciopero: salari, orari e questioni sociali

Le ragioni alla base della mobilitazione sono molteplici. I sindacati chiedono aumenti salariali e una riduzione dell’orario di lavoro. Parallelamente, tra le rivendicazioni figurano la richiesta di maggiori investimenti nei settori della sanità, istruzione, trasporti e sicurezza sul lavoro, nonché l’appello a un cessate il fuoco in Palestina.

Impatto sul trasporto ferroviario: variazioni e servizi garantiti

Per quanto riguarda i treni, l’agitazione del personale del gruppo Ferrovie dello Stato (con ripercussioni su Frecce, Intercity e treni regionali), di Italo e di Trenord avrà inizio già stasera, giovedì 19 giugno, alle ore 21, e proseguirà fino alle ore 21 di venerdì 20 giugno. Durante queste 24 ore, i viaggiatori potranno subire cancellazioni o variazioni. È importante notare che lo sciopero non include il personale della Sala Circolazione della Sardegna di RFI e il personale mobile del Piemonte e Valle d’Aosta di Trenitalia.

Per il trasporto Regionale, verranno comunque garantiti i servizi essenziali nelle fasce orarie di garanzia, ovvero dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 18 alle ore 21. Le modifiche al servizio potrebbero verificarsi anche prima dell’inizio e dopo la conclusione dello sciopero. I passeggeri che decidono di non viaggiare possono richiedere il rimborso: per i treni Intercity e Frecce è possibile farlo dalla dichiarazione di sciopero e fino all’ora di partenza del treno prenotato; per i treni Regionali, la richiesta va fatta entro le ore 24 del giorno antecedente lo sciopero. In alternativa, è possibile riprogrammare il viaggio non appena possibile, a condizioni di trasporto simili e previa disponibilità di posti.

Trasporto locale: le garanzie per autobus urbani ed extraurbani

Anche il settore del trasporto locale sarà interessato dallo sciopero. Busitalia Campania (Gruppo FS) ha comunicato che, in caso di adesione, saranno garantiti i collegamenti nelle fasce giornaliere di garanzia: dalle 6:30 alle 9:00 e dalle 13:00 alle 16:30 per i servizi autobus urbani ed extraurbani. Le corse che partiranno dal capolinea prima dell’inizio dello sciopero raggiungeranno comunque la destinazione finale.