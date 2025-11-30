Tragedia sull’A2: perde il controllo dell’auto e viene sbalzato fuori, muore 54enne

È successo questo pomeriggio. A perdere la vita tra Eboli e Battipaglia un uomo originario di San Cipriano

A cura di Ernesto Rocco

Ancora un drammatico incidente stradale nel tratto compreso tra gli svincoli di Eboli e Battipaglia. Un uomo di 54 anni, originario di San Cipriano Picentino, ha perso la vita mentre percorreva l’arteria autostradale in direzione Nord.

La dinamica dell’incidente, avvenuto in circostanze ancora da chiarire completamente, appare tragica nella sua prima ricostruzione. La vittima viaggiava da sola a bordo della propria vettura quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del mezzo. L’auto, sbandando improvvisamente e perdendo aderenza con l’asfalto, è finita fuori dalla carreggiata.

L’impatto è stato violentissimo: la forza dell’urto ha sbalzato il conducente fuori dall’abitacolo, proiettandolo sull’asfalto.

La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 con la speranza di salvare l’uomo, ma la situazione è apparsa subito disperata. I traumi riportati nell’impatto e nella successiva caduta si sono rivelati fatali. Nonostante i tentativi di rianimazione e il tempestivo intervento medico, per il 54enne non c’è stato nulla da fare.

Sul luogo del sinistro sono intervenute le forze dell’ordine per effettuare i rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e per gestire la viabilità nel tratto interessato.

Soltanto una settimana fa, due giovani di Campagna sono deceduti in un incidente avvenuto sempre sull’autostrada del Mediterraneo.

