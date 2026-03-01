Tragedia lungo l’A2 del Mediterraneo, scontro tra due auto: muore 28enne

Drammatico incidente stradale nella notte lungo l’A2 Mediterraneo, in direzione sud, all’altezza dello svincolo di Battipaglia.

La dinamica

Per cause ancora in corso di accertamento, una Fiat Panda ha urtato il guardrail dopo un impatto con una Citroën C3. Alla guida della Panda c’era un ragazzo di 28 anni di Eboli, Matteo Ginetti. Secondo una prima ricostruzione, il giovane sarebbe sceso dall’auto subito dopo la collisione con l’altra vettura.

Pochi istanti dopo, mentre si trovava sulla carreggiata, sarebbe stato travolto da un ulteriore veicolo in transito. Una dinamica ancora tutta da chiarire e al vaglio degli inquirenti, che stanno lavorando per ricostruire con esattezza quanto accaduto in quei tragici momenti.

Gli interventi

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, ma per il 28enne non c’è stato nulla da fare: i soccorritori hanno potuto soltanto constatarne il decesso. Presenti anche gli agenti della Polstrada, che hanno effettuato i rilievi del caso e avviato le indagini per accertare eventuali responsabilità.