Tragedia di Montecorice, lutto a Capaccio: «Minuto di silenzio nel giorno dei funerali»

Il Sindaco di Capaccio Paestum, Gaetano Paolino, unitamente a tutta l’Amministrazione, al Consiglio Comunale e agli organi comunali, esprime il suo profondo cordoglio ai familiari e agli amici di Michele Pirozzi

e Maria Magliocco, le due giovani vittime dell’incidente avvenuto questa notte in località Ripe Rosse di Montecorice (leggi qui).

Le iniziative e il lutto

“Questa tragedia – dichiara il Sindaco Gaetano Paolino – scuote l’intera nostra comunità. Nel

giorno dei funerali, con apposita ordinanza sindacale, sarà osservato un munito di raccoglimento

in tutti gli uffici comunali e nelle scuole del territorio”.

Anche da Montecorice hanno espresso “il più sentito cordoglio per la tragica e prematura scomparsa dei giovani Michele e Maria, a seguito di sinistro stradale avvenuto nella serata di ieri”.

Tanti i messaggi di cordoglio per la morte dei due giovani anche da Pisciotta, località di cui era originaria Maria.

Le operazioni di recupero dell’auto

Questa mattina sono state avviate le operazioni di recupero dell’auto individuata dalla Guardia Costiera. Sul posto i vigili del fuoco con squadre di terra, soccorritori fluviali, sommozzatori e droni.