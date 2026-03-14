Tragedia a Montecorice, auto precipita per 200 metri nella scarpata: muore giovane coppia

Tragedia nella tarda serata di ieri nel Comune di Montecorice, nel tratto di strada delle Ripe Rosse. A seguito di un incidente stradale tra una vettura e un furgoncino, l’auto con a bordo una coppia di fidanzati ha sfondato il guardrail ed è precipitata in una scarpata a picco sul mare, compiendo un volo di circa 200 metri prima di finire tra gli scogli sottostanti. Per entrambi i giovani, M.P e M.M di Capaccio Paestum, non c’è stato purtroppo nulla da fare.

La ricostruzione

L’impatto è stato tremendo. La vettura, una Volkswagen Polo, si è capovolta più volte durante la caduta ed è stata rinvenuta completamente distrutta e accartocciata a ridosso della scogliera. I corpi sono stati individuati solo dopo diverse ore di ricerche, sia per mare che per terra, in piena notte

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, il Nucleo Speleo Alpino Fluviale (SAF), i Carabinieri della Compagnia di Agropoli e i sanitari del 118. Fondamentale anche il supporto della Guardia Costiera di Agropoli, che ha pattugliato l’intero tratto di costa con una motovedetta, diretta dal tenente di vascello Vincenzo Chetta.

Proprio l’unità della Guardia Costiera ha individuato l’auto distrutta a pelo d’acqua, in una zona particolarmente impervia. Le operazioni di recupero si sono rivelate molto difficili a causa dello strapiombo e dell’oscurità, rendendo impossibile raggiungere il veicolo da terra anche per il nucleo speciale dei Vigili del Fuoco che si è calato per gran parte della scarpata nella speranza di arrivare all’auto. Per questo motivo è stato necessario l’intervento anche dell’elisoccorso e di un’autogru proveniente da Salerno.

Le ricerche sono proseguite fino a tarda notte con l’arrivo del Nucleo Sommozzatori dei Vigili del Fuoco da Napoli, impegnato nel recupero dei corpi tra gli scogli e in mare.

Il dramma

Il conducente dell’altro mezzo coinvolto, un furgone Citroën, è rimasto lievemente ferito ed è stato medicato sul posto dal personale del 118.

Secondo quanto ricostruito, i due giovani stavano rientrando ad Agnone Cilento dopo aver trascorso la serata insieme.

Una notte davvero drammatica che ha sconvolto la comunità di Montecorice e quella di Capaccio Paestum dove la coppia era molto conosciuta