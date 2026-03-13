Montecorice, drammatico incidente alle Ripe Rosse: auto precipita in mare. Ore di apprensione per i coinvolti

Tragedia nella tarda serata nel Comune di Montecorice, nel tratto di strada delle “Ripe Rosse”. A seguito di un’incidente stradale tra una vettura e un furgoncino, l’auto è terminata giù nel dirupo da un’altezza di circa 200 metri, dopo aver distrutto completamente il guardrail di protezione.

Un volo impressionante con l’auto che ha terminato la sua corsa sulla scogliera sottostante priva però del corpo del conducente e di eventuali passeggeri.

Incidente sulla via del mare: i soccorsi

Allertati i soccorsi subito si è messa in moto la macchina del pronto intervento che ha visto la tempestiva attività dei Vigili del Fuoco e del Nucleo Speleo Alpino Fluviale con il supporto della la motovedetta della Guardia Costiera di Agropoli per pattugliare l’intero tratto di costa. Individuata la vettura sono attualmente in corso le operazioni di ricerca del corpo dell’automobilista e di un eventuale passeggero, anche con il sorvolo dell’area da parte di un elicottero dei Vigili del Fuoco.

Rimasta ferita anche l’altra persona coinvolta nel sinistro, che è stata medicata sul posto dal personale di un’ambulanza del 118.

Sul luogo dell’incidente anche i Carabinieri della compagnia di Agropoli. Sono ore di totale apprensione.