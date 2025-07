Tragedia a Salerno: giovane precipita dal quinto piano

Un drammatico episodio si è verificato questa mattina nel cuore di Salerno, a pochi metri dal frequentatissimo lungomare Trieste. Intorno alle 7:30, un giovane di 20 anni, di origine filippina, è precipitato dal quinto piano di una palazzina situata nella traversa di via Giovanni Grillo. L’impatto è stato fatale.

I soccorsi sul posto

I primi a intervenire sono stati i sanitari del 118, giunti rapidamente insieme ai Carabinieri della Stazione Duomo. I soccorritori, dopo aver tentato ogni manovra di emergenza, hanno potuto solamente constatare il decesso del ragazzo. La zona è stata immediatamente transennata per permettere i rilievi del caso.

Ipotesi su un gesto estremo

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane soffriva da tempo di depressione. Gli elementi raccolti nelle ore successive al fatto suggeriscono l’ipotesi di un gesto volontario, ma non si escludono altre piste. Le autorità competenti stanno proseguendo gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. I Carabinieri stanno ascoltando eventuali testimoni e raccogliendo informazioni utili per comprendere le circostanze che hanno preceduto la tragedia.