Traffico in tilt sulla SS18 tra le frazioni di Villammare e Capitello: odissea per gli automobilisti

Sono diversi i chilometri di coda che nella serata odierna hanno interessato la strada statale 18, nel tratto compreso tra le frazioni costiere di Villammare e Capitello.

A causare una lunga fila di macchine, di circa sei chilometri, è l’impianto semaforico presente sul ponte Soranna, nella località di Capitello, destinatario di lavori di rifacimento e di messa in sicurezza. Molto spazientiti gli automobilisti che si sono ritrovati imbottigliati in una lunga coda che iniziava al bivio di Villammare e terminava davanti al semaforo a Capitello. Una vera e propria odissea per tutti coloro che nella giornata odierna avevano deciso di trascorrere una giornata nel Golfo di Policastro, attirati dal sole e dal clima estivo.

Odissea per gli automobilisti

Diversi infatti anche i vacanzieri che si sono riversati nelle località turistiche del Golfo di Policastro per questo primo weekend di giugno e che si sono ritrovati a trascorrere molto tempo in automobile per potere attraversare il Golfo e potersi spostare al suo interno.

Stessa sorte per chi ha deciso di concedersi una gita fuori porta e nel momenti del rientro si è imbattuto in una lunghissima coda, soprattutto in direzione Policastro Bussentino, dove sono presenti gli imbocchi della Strada Statale 571 Bussentina e della Strada Statale 18 Variante Cilentana: le due principali arterie del Basso Cilento e del Golfo di Policastro.