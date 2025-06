Torre Orsaia premia gli studenti della scuola secondaria di secondo grado

Il Comune di Torre Orsaia, guidato dal sindaco Pietro Vicino, ha previsto l’assegnazione delle borse di studio annuali agli studenti e alle studentesse delle scuole superiori di secondo grado residenti nel territorio comunale.

L’iniziativa

Verranno assegnate, precisamente, quattro borse di studio dell’importo di 500 euro per studenti delle classi dalla I alla IV e una borsa di studio dell’importo di 1000 euro destinata agli studenti della classe V ° della scuola secondaria di secondo grado. Queste borse di studio intitolate “Carmine DE SIERVI e Angela Antonia RAELE” esistono grazie al volere del defunto Pietro De Siervi.

I requisiti

I discenti dalla classe I° alla classe IV° che possono goderne sono coloro i quali hanno conseguito la promozione con una media di voti non inferiore a 7,5/10 e che sono iscritti alla classe successiva, mentre i discenti della classe V ° hanno dovuto conseguire il diploma di maturità e superato l’esame conclusivo con votazione finale non inferiore a 85/100.

Non sono ammessi alla selezione gli studenti che hanno frequentato scuole private non paritarie, iscritti ai corsi serali e gli studenti che hanno riportato la votazione in condotta inferiore a 7. Per poter partecipare, la domanda dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 11:30 del 18 luglio 2025, inviando tutti gli allegati richiesti all’Ufficio Protocollo del Comune.