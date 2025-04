Tornano nelle piazze le uova di Pasqua AIL, contribuisci alla ricerca donando speranza. Ecco dove trovarle

Tornano nelle piazze italiane il 4-5-6 aprile, le uova solidali dell’AIL. “Dentro un uovo di Pasqua c’è molto di più di una semplice sorpresa“, questo lo slogan che accompagna la campagna di sensibilizzazione.

L’impegno di AIL

Le Uova di Pasqua AIL, tornano a colorare di speranza i sogni dei pazienti ematologici e quest’anno saranno ancora più riconoscibili, grazie ad un incarto che racchiude l’impegno di sempre: donare un futuro ai sogni di pazienti.

Scegliendo le uova di Pasqua AIL con un contributo minimo di 15 euro si potrà contribuire a sostenere la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma. Se oggi il 70% dei malati affetti da un tumore del sangue guarisce o cronicizza la malattia, è grazie ai 55 anni di lavoro di AIL e al tuo sostegno. La manifestazione Uova di Pasqua AIL è nata nel 1994 come esperimento a Roma, lo stesso anno in cui viene scoperta la causa scatenante della Leucemia Acuta Promielocitica, un tumore che grazie alla ricerca oggi si cura senza chemioterapia con una sopravvivenza superiore al 90%.

Ecco dove trovarle in Provincia di Salerno

AIL Salerno – sez. Marco Tulimieri

ACERNO Piazza Freda

AGROPOLI Piazza della Repubblica

ALFANO Piazza Combattenti

ALTAVILLA SALENTINA Piazza Umberto I

AQUARA Piazza Vittorio Veneto

AULETTA Via Nazionale

BATTIPAGLIA Parrocchia San Gregorio VII

CAGGIANO Viale Giovanni Palatucci

CAMPAGNA Chiesa San Nicola da Tolentino

CAPACCIO PAESTUM Piazza Santini Carlo

CAPACCIO PAESTUM Piazza della Basilica

CAPACCIO PAESTUM Via Magna Graecia

CASALETTO SPARTANO Municipio

CASELLE IN PITTARI Piazza Europa

CASTELCIVITA Piazza Santa Sofia

CASTELNUOVO CILENTO Mobili Mondelli

CELLE DI BULGHERIA Piazza Umberto I

CENTOLA Piazza Virgilio

COLLIANO Parrocchia SS. Pietro e Paolo

CONTRONE Piazza Umberto I

CUCCARO VETERE Piazza Umberto I

EBOLI Piazza della Repubblica

FELITTO Chiesa del S. Rosario

FISCIANO Piazza Regina Margherita

FUTANI Municipio

GIUNGANO Piazza Vittorio Veneto

LAUREANA CILENTO Piazza Belvedere Matonti

LAUREANA CILENTO Fraz. San Martino

LAURINO Piazza Agostino Magliani

MAGLIANO VETERE Piazza Margherita di Savoia

MARINA DI CAMEROTA Lungomare Trieste

MOIO DELLA CIVITELLA Corso San Bartolomeo Pellare

MONTANO ANTILIA Chiesa di Santa Maria Lauretana

MONTE SAN GIACOMO Piazza Sandro Pertini

MORIGERATI Piazza San Laverio

NOCERA INF. Piazza Giovanni Amendola

OGLIASTRO CILENTO Piazza Kennedy

PETINA Distributore IP

PISCIOTTA Chiesa di Santa Maria di Portosalvo

POLICASTRO BUSSENTINO Concattedrale Santa Maria Assunta

POLLICA Vittoria Assicurazioni – Acciaroli

PONTECAGNANO FAIANO Piazza Risorgimento

POSITANO Piazza dei Mulini

ROCCADASPIDE Piazza XX Settembre

ROCCADASPIDE Loc. Fonte SS 166

SALA CONSILINA Piazza Umberto I

SALA CONSILINA Parrocchia di S. Anna

SALA CONSILINA Pick Up

SALA CONSILINA Chiesa della Santissima Trinità

SALA CONSILINA Via Sant’Antonio

SALERNO Piazza Sedile di Portanova

SALERNO Chiesa di San Benedetto

SALERNO Piazzetta Barracano

SALERNO Piazzetta Mons. Bolognini

SALERNO Parrocchia San Demetrio

SALERNO Largo San Pietro in Camerellis

SALERNO Chiesa di Santa Croce e San Felice

SALERNO Via Posidonia/angolo Via Filippo Sciaraffa

SALERNO Piazza Caduti Civili di Brescia

SALERNO Piazza Mons. Grasso

SALERNO Ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona

S. ANGELO A FASANELLA Piazza Ortale

S. MARIA DI CASTELLABATE Piazza Paolo Matarazzo

S. MAURO CILENTO Bar Meeting

S. MAURO LA BRUCA Via Roma, 42

S. PIETRO AL TANAGRO Via Guglielmo Marconi, 43

SANTOMENNA Piazza Municipio

SAPRI P. O. dell’Immacolata

SASSANO Chiesa Madre San Giovanni Evangelista

SASSANO Santuario Diocesano San Rocco

SASSANO Parrocchia Santuario Cuore Immacolato di Maria

SASSANO Chiesa della Beata Maria Vergine di Pompei

SASSANO Chiesa di San Gaetano

SASSANO Supermercati Euro 2000

SERRAMEZZANA Piazza Roma

SERRE Piazza Vittorio Veneto

TORRE ORSAIA Piazza Michelangelo

VALLO DELLA LUCANIA Parrocchia Santuario Madonna delle Grazie

VIBONATI Via della Fontana, 2

VIETRI SUL MARE Chiesa di Santa Margherita Albori

VIETRI SUL MARE Piazza Amendola

VIETRI SUL MARE Piazza Gerardo Punzi

S. MARIA LA CARITÀ Chiesa di Santa Maria della Carità

S. MARIA LA CARITÀ Piazza Ernesto Borrelli

POLLA Biblioteca – Largo Mimmo Beneventano

Sono trascorsi più di 30 anni e dalla nascita di questa importante manifestazione e da allora sono state distribuite in tutta Italia più di 16.7 milioni di uova e raccolti 192.2 milioni di euro.