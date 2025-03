Tornano le Giornate FAI di Primavera: tanti appuntamenti tra Salerno e il Cilento

Torna il più importante evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese la 33ª edizione de “Le Giornate FAI di Primavera”.

Le Giornate FAI di Primavera

Nello specifico le Giornate FAI di Primavera rappresentano un appuntamento da non perdere per chi ama la cultura e l’estetica. Sabato 22 e domenica 23 marzo, 750 luoghi speciali in 400 città italiane apriranno le loro porte al pubblico, offrendo un’opportunità unica per ammirare tesori spesso inaccessibili.

Un evento che si è ormai consolidato nelle abitudini e nella memoria degli italiani, contraddistinto da una partecipazione popolare eccezionale – oltre 13 milioni di visitatori in 32 edizioni – a testimonianza del riconoscimento della missione educativa del FAI, che dal 1975 si dedica a narrare e valorizzare le meraviglie e i tesori nascosti che ci circondano, promuovendone la conoscenza, la cura e la salvaguardia da parte della comunità. Una grande festa all’insegna di arte, cultura e natura che quest’anno coincide con il cinquantenario della nascita del FAI.

In Campania, saranno più di 40 i siti aperti in occasione delle Giornate FAI di Primavera. Nel Cilento, i Luoghi del Cuore Fai sono 6.

Ecco i luoghi FAI nel Cilento

A Salerno : Camera di Commercio, Banca d’Italia, Chiesa della SS. Annunziata e Aula Culturale di Palazzo Pedace e Mostra Irene Liguori;

: Camera di Commercio, Banca d’Italia, Chiesa della SS. Annunziata e Aula Culturale di Palazzo Pedace e Mostra Irene Liguori; A Camerota : Palazzo Santa Maria, sede della Fondazione del Meeting del Mare;

: Palazzo Santa Maria, sede della Fondazione del Meeting del Mare; A San Giovanni a Piro: Passeggiata lungo la Costa della Masseta.

Mostre, concerti e iniziative speciali

Oltre alle visite guidate, il programma delle Giornate FAI prevede anche mostre, concerti e attività per tutte le età.