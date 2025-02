San Pietro al Tanagro aderisce a “M’illumino di meno”: l’evento per la sostenibilità e il risparmio energetico

Domani, domenica 16 febbraio, il Comune di San Pietro al Tanagro prenderà parte all’iniziativa nazionale “M’illumino di meno”, promossa per sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza del risparmio energetico e della sostenibilità ambientale.

L’appuntamento

L’evento è organizzato in collaborazione con la Società Cooperativa ArcheoArte, FATA Protezione Civile – San Pietro al Tanagro e Nati per Leggere Campania. L’appuntamento è alle 17:30 in piazza Enrico Quaranta, dove si terrà lo spegnimento simbolico delle luci della Casa Comunale, un gesto che simboleggia l’impegno collettivo nella tutela dell’ambiente e nella lotta contro gli sprechi energetici. Subito dopo, nella Sala Convegni del Comune, avrà luogo una lettura speciale a cura di Malvina Lupo, rappresentante di Nati per Leggere Campania, un’iniziativa che avvicina i più giovani al mondo della lettura e della cultura.

Il programma

Il programma prevede anche un laboratorio tematico, ideato per stimolare la curiosità dei bambini e sensibilizzarli sull’importanza del risparmio energetico e del rispetto delle risorse naturali. L’evento, gratuito e aperto a tutti, è particolarmente pensato per famiglie e bambini, con l’obiettivo di diffondere la cultura del risparmio energetico e dell’utilizzo responsabile delle risorse. “M’illumino di meno” rappresenta un’occasione importante per riflettere su come le piccole azioni quotidiane possano contribuire a costruire un futuro più sostenibile.