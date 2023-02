«M’illumino di meno», anche Caselle in Pittari aderisce alla Giornata Nazionale del risparmio energetico

Anche quest’anno il Comune di Caselle in Pittari ha inteso aderire alla manifestazione “M’ILLUMINO DI MENO”, che Rai Radio2 con Caterpillar organizza annualmente dal 2005 per diffondere la cultura della sostenibilità ambientale e del risparmio delle risorse.

Le dichiarazioni

«L’obiettivo – ha dichiarato il Presidente dell’Automobile Club Salerno Vincenzo Demasi – è quello di sensibilizzare la popolazione salernitana ad adottare comportamenti più responsabili, senza compromettere la sicurezza; per questo cerchiamo di dare indicazioni a tutto il nostro personale, ai nostri collaboratori e ai nostri Soci, affinché adottino comportamenti virtuosi ed ecosostenibili».

Ecco l’iniziativa

In segno di adesione e condivisione, il Comune ha promosso per questa sera a partire dalle ore 20.00 un Simbolico “SILENZIO ENERGETICO”, che prevede lo spegnimento di tutte le luci della pubblica illuminazione lungo la piazza principale del Paese, lungo il corso del Viale Roma e delle strade adiacenti, oltre alle insegne degli esercizi commerciali.

L’Amministrazione Comunale di Caselle in Pittari, da anni impegnata su un’attenta razionalizzazione dei consumi elettrici, in tal modo intende offrire un ulteriore doveroso contributo alla sensibilizzazione su una tematica socio-economica importante, quale quella del risparmio energetico e valorizzazione delle energie alternative, che purtroppo si è ulteriormente accentuata in questi ultimi mesi. E’ il momento di pensare a come illuminarsi di meno

«L’invito che rivolgo a tutti – ha continuato il Presidente Demasi – è quello di spegnere sempre le luci non necessarie, purché ciò non avvenga a discapito della sicurezza sulle strade. Per questo l’ACI chiede ai politici e agli amministratori locali di aumentare l’illuminazione notturna degli attraversamenti pedonali, soprattutto in certe aree periferiche dove la scarsa visibilità mette a rischio la vita di pedoni e utenti vulnerabili. Abbassiamo le luci, dunque, ma accendiamo le strisce pedonali”.

«Ognuno di noi – ha confermato il Direttore dell’Aci Salerno Giovanni Caturano – può e deve fare la propria parte; anche un piccolo gesto può contribuire a diffondere la cultura del risparmio e della riduzione degli sprechi”.

Nella Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili, l’Automobile Club Salerno spegnerà le insegne dei propri uffici ACI e SARA in Corso Garibaldi, 100 a Salerno, nonché quelle di 33 Delegazioni Aci, 14 Agenzie Sara Assicurazioni, 10 Centri di Soccorso Stradale Aci Global, 3 autoscuole del Network Aci Ready2go distribuiti su tutto il territorio provinciale di Salerno.

Una ulteriore occasione per dimostrare, con atti concreti, il forte impegno sociale dell’Automobile Club Salerno e dei suoi oltre ventimila Soci.