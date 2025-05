Torna “Valva Borgo Lento”: una domenica all’insegna del benessere con visite mediche gratuite e spettacoli per bambini

Domani, domenica 25 maggio torna “Valva Borgo Lento” con visite mediche gratuite, teatro per bambini e la magia di Villa D’Ayala Vivere immersi nella natura, nella cultura, all’insegna della salute e del benessere: domenica 25 maggio a Valva si terrà “Germogli”, il nuovo appuntamento del progetto Valva Borgo Lento, pensato per riscoprire il valore della prevenzione oncologia e del tempo condiviso in uno dei borghi più affascinanti del territorio.

Il programma

La giornata si aprirà con uno spazio dedicato alla salute: grazie alla rete I Care, dalle ore 9 presso la struttura dell’ex scuola elementare in località Campo Sportivo, saranno effettuati screening gratuiti di dermatologia e oncologia, a cura dei medici, rispettivamente, Franco Longo e Vito Clemente. Un’occasione concreta di prevenzione, resa possibile dall’impegno di professionisti e volontari. Sarà possibile anche sottoporsi allo screening del colon retto grazie alla collaborazione con l’Asl di Salerno e con il Distretto Sanitario Eboli-Buccino. Alle ore 11, l’Emiciclo della Bellezza all’interno della suggestiva Villa D’Ayala accoglierà invece i più piccoli con lo spettacolo “La tragicomica historia di un uomo chiamato Odisseo liberamente tratta dall’Odissea di Omero”: un viaggio tragicomico tratto dall’Odissea, un racconto che si fa gioco, mito, emozione. A guidarli sarà Flavia D’Aiello, artista salernitana che intreccia narrazione teatrale, figure animate e poesia per restituire stupore, risate e meraviglia.

Tra cultura e benessere

L’evento è inserito nel Maggio dei Libri, campagna nazionale per la promozione della lettura, a cui anche il Comune di Valva ha aderito con entusiasmo, dando spazio alla bellezza delle parole e dei sogni. Al termine, i bambini potranno gustare una merenda offerta dalla pasticceria Lina di Eboli, per chiudere in dolcezza una mattinata all’insegna della fantasia. Non mancherà l’occasione di visitare la Villa D’Ayala, che proprio in primavera offre il suo volto più rigoglioso e spettacolare: un vero emblema di bellezza e storia che rende Valva una tappa imperdibile anche per chi viene da fuori.

«Germogli è il frutto di una sinergia preziosa tra il Comune di Valva e una rete di realtà straordinarie – dichiara il sindaco Giuseppe Vuocolo –. Ringrazio tutte le associazioni coinvolte nel progetto Valva Borgo Lento, che riesce a unire tre dimensioni fondamentali: la prevenzione della salute, la bellezza del paesaggio e la forza educativa del racconto. Il nostro desiderio è che sempre più persone, anche dai comuni vicini, vengano a scoprire Valva, partecipando a questi momenti di crescita condivisa». L’iniziativa vede la partecipazione attiva di associazioni come Noi Amici dell’Hospice e dell’ospedale di Eboli, Dunyaa, Menamò, Arcobaleno Marco Iagulli ODV, Roberto Cuomo Onlus e la rete I Care.