Torna l’Agropoli Half Marathon – Trofeo Pietro Mennea: quest’anno la 25^ edizione

La Agropoli Half Marathon – Trofeo Pietro Mennea si appresta a vivere un momento fondamentale della sua storia, celebrando nel 2025 la sua 25ª edizione. Questo appuntamento rappresenta molto più di una semplice competizione podistica; è il risultato di un percorso iniziato venticinque anni fa, alimentato da una visione comune e da una profonda passione per l’atletica leggera. La manifestazione è nata infatti da un’intuizione di Pietro Mennea, leggendario campione che ha sempre identificato nella corsa un potente strumento educativo e sociale.

Il legame tra Pietro Mennea e l’organizzazione

Il successo longevo dell’evento affonda le sue radici nello stretto rapporto tra la “Freccia del Sud” e Roberto Funicello, organizzatore della gara. Questa amicizia ha permesso di trasformare un’idea in un progetto solido, capace di valorizzare il Cilento e l’intero Mezzogiorno. L’obiettivo dichiarato dai promotori è sempre stato quello di utilizzare lo sport come un vero motore di crescita che possa impattare positivamente sulla dimensione personale, culturale e sociale dei partecipanti e della comunità locale.

Un percorso tra mare e archeologia

Dal punto di vista tecnico e paesaggistico, la mezza maratona di Agropoli offre ai corridori un’esperienza di alto profilo. Il tracciato è caratterizzato da passaggi suggestivi lungo il mare e attraversa la zona archeologica di Paestum. Questa combinazione permette agli atleti di misurarsi in un contesto dove la memoria storica e l’energia dell’agonismo si fondono. “Correre qui significa respirare bellezza, energia e memoria, passo dopo passo”, sottolineando come il valore estetico del territorio sia parte integrante dell’evento.

Appuntamento al 12 aprile

L’edizione speciale del venticinquennale si svolgerà il 12 aprile, data in cui la città di Agropoli accoglierà podisti e appassionati per condividere i valori dell’impegno e dell’appartenenza. Per tutti i finisher è prevista una medaglia celebrativa, intesa come simbolo tangibile dei traguardi raggiunti e della condivisione sportiva. Per chi desidera partecipare o ricevere ulteriori dettagli tecnici, le informazioni e le procedure di iscrizione sono disponibili sul portale ufficiale dell’associazione organizzatrice, www.libertasagropoli.com.