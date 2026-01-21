Torna l’Agropoli Half Marathon – Trofeo Pietro Mennea: quest’anno la 25^ edizione

Celebra i 25 anni della Agropoli Half Marathon – Trofeo Pietro Mennea il 12 aprile. Un percorso unico tra il mare del Cilento e i templi di Paestum

Ernesto Rocco
Half Marathon Agropoli

La Agropoli Half Marathon – Trofeo Pietro Mennea si appresta a vivere un momento fondamentale della sua storia, celebrando nel 2025 la sua 25ª edizione. Questo appuntamento rappresenta molto più di una semplice competizione podistica; è il risultato di un percorso iniziato venticinque anni fa, alimentato da una visione comune e da una profonda passione per l’atletica leggera. La manifestazione è nata infatti da un’intuizione di Pietro Mennea, leggendario campione che ha sempre identificato nella corsa un potente strumento educativo e sociale.

Il legame tra Pietro Mennea e l’organizzazione

Il successo longevo dell’evento affonda le sue radici nello stretto rapporto tra la “Freccia del Sud” e Roberto Funicello, organizzatore della gara. Questa amicizia ha permesso di trasformare un’idea in un progetto solido, capace di valorizzare il Cilento e l’intero Mezzogiorno. L’obiettivo dichiarato dai promotori è sempre stato quello di utilizzare lo sport come un vero motore di crescita che possa impattare positivamente sulla dimensione personale, culturale e sociale dei partecipanti e della comunità locale.

Un percorso tra mare e archeologia

Dal punto di vista tecnico e paesaggistico, la mezza maratona di Agropoli offre ai corridori un’esperienza di alto profilo. Il tracciato è caratterizzato da passaggi suggestivi lungo il mare e attraversa la zona archeologica di Paestum. Questa combinazione permette agli atleti di misurarsi in un contesto dove la memoria storica e l’energia dell’agonismo si fondono. “Correre qui significa respirare bellezza, energia e memoria, passo dopo passo”, sottolineando come il valore estetico del territorio sia parte integrante dell’evento.

Leggi anche:

Agropoli, successo per l’Half Marathon

Appuntamento al 12 aprile

L’edizione speciale del venticinquennale si svolgerà il 12 aprile, data in cui la città di Agropoli accoglierà podisti e appassionati per condividere i valori dell’impegno e dell’appartenenza. Per tutti i finisher è prevista una medaglia celebrativa, intesa come simbolo tangibile dei traguardi raggiunti e della condivisione sportiva. Per chi desidera partecipare o ricevere ulteriori dettagli tecnici, le informazioni e le procedure di iscrizione sono disponibili sul portale ufficiale dell’associazione organizzatrice, www.libertasagropoli.com.

