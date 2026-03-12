Attualità

Torna il maltempo, in arrivo forti temporali: ecco le zone interessate

L'avviso è valido dalla mezzanotte di oggi e fino alle 15 di domani, venerdì 13 marzo

Comunicato Stampa
Temporali

La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo di colore Giallo valido dalla mezzanotte alle 15 di domani, venerdì 13 marzo, sulla zona 1 (Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana) e sulla zona 3: ( Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini).

L’avviso

Si prevedono possibili precipitazioni anche a carattere di intenso temporale. Il quadro meteo evidenzia instabilità con conseguente incertezza previsionale: i fenomeni si potrebbero manifestare in maniera improvvisa, repentina e intensa a scala locale e potrebbero essere accompagnati anche da grandine, fulmini e raffiche di vento. Quindi in alcuni punti del territorio si potrebbe determinare un conseguente dissesto idrogeologico.

Le raccomandazioni

Gli scenari di impatto al suolo evidenziano possibili allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua con inondazioni, caduta massi e frane dovute alla fragilità dei suoli.

Si raccomanda alle autorità competenti di attivare i Centri Operativi Comunali e porre in essere tutte le misure necessarie a prevenire i fenomeni previsti.

Prestare attenzione ai comunicati della Sala Operativa regionale.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Potrebbe interessarti anche:

Cilento Fest

Perito, al via la quinta edizione di Cilento Fest 2026: ecco le anticipazioni del programma

La manifestazione si terrà nel borgo di Perito dal 18 al 21 agosto 2026

Teggiano attestati concorso presepi

Teggiano, “li cangeddi ri natalu”: consegnati dalla Pro Loco gli attestati ai partecipanti

L’evento invita cittadini e famiglie ad allestire piccoli presepi o scene natalizie all’interno dei caratteristici “cangeddi”, le tipiche finestre e nicchie che si affacciano sui vicoli del borgo antico

Anziana

Lustra: segnalati tentativi di truffa telefonica, individui si spacciano per Forze dell’ordine

Dal Comune l'invito alla massima attenzione

Partito Democratico

Referendum costituzionale 2026: PD e GD Salerno in campo per il voto dei fuorisede

I Giovani Democratici e il PD di Salerno promuovono una campagna per coinvolgere studenti e lavoratori fuorisede al Referendum del 22-23 marzo 2026

Elezioni

Verso le amministrative di Eboli: Alleanza Verdi e Sinistra avvia il percorso per una lista di centrosinistra

Sinistra Italiana ed Europa Verde sono impegnate a costruire alleanze di centrosinistra ampie, credibili e radicate

Martello giudice

Contursi Terme, mamma 43enne muore dopo intervento: la famiglia si oppone alla richiesta di archiviazione

Secondo quanto riferito dal legale della famiglia, l’avvocato Michele Galiano, uno dei componenti dell’équipe che eseguì l’operazione avrebbe definito quella procedura “routinaria"

Agropoli

Agropoli, nasce il Gruppo Servizi Nautici Turistici: una flotta di 50 imbarcazioni per rilanciare il Cilento

Nasce ad Agropoli il Gruppo Servizi Nautici Turistici. Una sinergia tra imprese per potenziare il turismo nautico e la capacità ricettiva del porto cilentano

Piaggine scuola

Piaggine: avviate le procedure per accatastare l’ex edificio scolastico

Un passo concreto e necessario per fare chiarezza sul patrimonio pubblico, valorizzarlo e creare le condizioni per future opportunità per la comunità

Bracconaggio

Bracconaggio a Salerno, scatta l’operazione “Lasciami Volare”: droni e guardie a tutela delle specie protette

Al via nel Salernitano l'operazione anti-bracconaggio "Lasciami Volare" di Accademia Kronos. Due mesi di controlli con droni e guardie venatorie per proteggere le rotte migratorie

Eboli furto

Eboli, raid notturno in Via Ceffato: nel mirino una storica pizzeria

Dopo aver forzato la porta laterale del locale, i malviventi sono riusciti a introdursi all’interno della pizzeria e a portare via la cassa

Serena Vitolo, Lis ok

“Anteprima News” del 12 marzo 2026

Anteprima News, un format che unisce notizie, collegamenti in diretta, interviste e cultura. Con ospiti in studio e immagini da tutta la provincia

Matematica

Eccellenza e logica a Battipaglia: l’Istituto Ferrari ospita i Giochi Matematici del Mediterraneo

Domenica 15 marzo l'IIS "Enzo Ferrari" di Battipaglia ospita la Finale di Area dei Giochi Matematici del Mediterraneo 2026 con 494 studenti della provincia di Salerno.