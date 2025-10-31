Torna il calcio ad Ogliastro Cilento: Franco Celso presenta il nuovo progetto dell’ASD Real Ogliastro

Dopo anni di assenza, il calcio torna finalmente ad Ogliastro Cilento grazie al progetto dell’ASD Real Ogliastro. A parlare dell’iniziativa, nel corso della trasmissione InCampo, è stato Franco Celso, uno dei giocatori più rappresentativi della squadra.

Le dichirazioni

“Siamo molto contenti che il calcio sia tornato ad Ogliastro Cilento, mancava da un po’ di tempo — ha dichiarato Celso —. Per me è un onore vestire questa maglia.”

Il calciatore ha poi sottolineato la filosofia del gruppo e lo spirito con cui la nuova realtà si sta affacciando al campionato:

“Siamo una squadra molto giovane, a differenza di tante realtà che militano in questa categoria. Sento la responsabilità di essere uno dei veterani, ma allo stesso tempo sono stimolato a dare sempre il massimo.”

Con entusiasmo, senso di appartenenza e tanta voglia di crescere, il Real Ogliastro si prepara dunque a scrivere una nuova pagina di sport nel cuore del Cilento.