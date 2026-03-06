Cilento

Terremoto politico nell’Unione dei Comuni: Raffaele Pesce rassegna le dimissioni

Raffaele Pesce rassegna le dimissioni dal Consiglio dell'Unione dei Comuni Paestum Alto Cilento. Denunciata l'assenza di democrazia e servizi: "Ente svuotato"

Redazione Infocilento
Raffaele Pesce

Raffaele Pesce, consigliere comunale di Agropoli e animatore del movimento civico “Liberi e Forti”, ha ufficializzato le proprie dimissioni irrevocabili dal Consiglio dell’Unione dei Comuni Paestum Alto Cilento. Una decisione sofferta ma netta, motivata da quella che l’esponente di opposizione definisce una gestione dell’ente ormai lontana dalle sue finalità statutarie e democratiche.  

Un’istituzione “esautorata”: le ragioni della protesta

Al centro della dura requisitoria di Pesce vi è il progressivo svuotamento delle funzioni dell’assemblea unionale. Il consigliere lamenta una frequenza di convocazione talmente esigua da violare lo stesso Statuto dell’ente, che imporrebbe almeno due sedute annue. “L’impegno consiliare unionale si è concluso, nello scorso 2025, con un unico e solo consiglio fissato per la sera del giorno 30 dicembre”, attacca Pesce, sottolineando come anche l’anno precedente la convocazione fosse giunta in extremis, il 31 dicembre 2024.  

Secondo l’esponente civico, queste tempistiche, unite a modalità di notifica che renderebbero difficoltoso l’accesso ai documenti negli uffici durante i giorni festivi, limitano di fatto il diritto/dovere di controllo dei rappresentanti eletti. “Rassegno le mie dimissioni da consigliere unionale in un consiglio esautorato e svilito di ogni potere e prerogativa”, dichiara il legale agropolese, evidenziando come l’Unione sia ormai percepita come un organismo utile solo alla convalida dei bilanci.  

Leggi anche:

Unione dei Comuni Paestum Alto Cilento, FdI: “Ente inutile, così non crea benefici”

Bilanci in affanno e assenza di servizi comuni

Le critiche di Pesce non si fermano alla forma, ma investono la sostanza della programmazione politica. Nel mirino finisce lo stato finanziario dell’ente, definito “deficitario” e soggetto ai controlli previsti dall’art. 243 del TUEL. Ma è soprattutto l’assenza di benefici tangibili per i cittadini a pesare sul giudizio del consigliere dimissionario.  

“Questa Unione, servita solo a specifiche assunzioni e a giochi di bilancio a favore del comune di Agropoli, in materia di Tari e Raccolta rifiuti, non ha più alcun senso”. Un esempio emblematico citato da Pesce è quello relativo al canile comprensoriale: nonostante anni di sollecitazioni, nel Bilancio Armonizzato non vi sarebbe traccia di un ricovero unionale, costringendo i comuni a versare circa 150.000,00 euro annui a strutture esterne alla provincia.  

Il caso della Centrale Unica di Committenza e il biometano

L’atto di accusa si estende anche all’attività della Centrale Unica di Committenza (CUC). Pesce richiama l’attenzione sulla revoca di un appalto da oltre 2 milioni di euro per la riqualificazione energetica della pubblica illuminazione di Agropoli, un caso che, a suo dire, non avrebbe ricevuto risposte trasparenti in aula.  

Infine, viene denunciata la “fuga” dal confronto su temi ambientali caldi, come il progetto dell’impianto di biometano ad Ogliastro Cilento. Nonostante le richieste formali inoltrate via PEC tra il 2024 e il 2025 per discutere l’impatto territoriale dell’opera, Pesce riferisce di aver ricevuto solo il silenzio dal Presidente dell’Unione. “Una Unione sprovvista di delega di funzioni e di un reale bilancio, di fatto, è una Unione inesistente”, conclude amaramente il consigliere, sancendo la fine di un’esperienza associativa che, a suo avviso, ha smarrito la propria identità originaria. 

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Potrebbe interessarti anche:

Gelbison, pausa per il Viareggio: obiettivo finale di stagione

Al termine dell’allenamento, le telecamere di InfoCilento, hanno raggiunto Ferreira e Urquiza

Castellabate, giornata di prevenzione: screening oncologici gratuiti per le donne

Una novità significativa è rappresentata dallo sportello di ascolto psicologico per le donne del territorio su prenotazione con la consulenza di una psicologa esperta

Unisa, ricercatori

Oncologia di precisione: l’Università di Salerno sviluppa il kit diagnostico “ImmunoSAFE”

L’innovazione del Laboratorio di Immuno-Oncologia del DipMed, brevettata nell’ambito delle attività di Terza Missione di Ateneo, per un’immunoterapia più sicura e personalizzata

Sport ragazzi

Futani EduSport 2026: al via il programma gratuito tra sport, cultura e inclusione

Aperte le iscrizioni a Futani EduSport 2026: un programma gratuito di sport, laboratori e supporto allo studio finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Promozione: l’Agropoli riparte da Montoro

Ai delfini tocca difendere la zona playoff

BusItalia

Trasporti: venerdì nero per i pendolari tra scioperi e lavori

Il personale di Busitalia ha incrociato le braccia per 4 ore, tra le 8.30 e le 12.30 con un blocco sia degli autobus urbani che dei collegamenti extraurbani

Salerno, allarme furti a Torrione: confronto in Questura sulla sicurezza

A confrontarsi con il Questore Giancarlo Conticchio una delegazione dell’associazione Torrione Eventi APS, guidata dal presidente Salvatore Clemente e dal segretario Antonio Ferrara

Municipio Eboli

Scontro a Eboli: la CISL FP difende i dipendenti comunali dai ritardi di bilancio

Scontro al Comune di Eboli: la CISL FP replica al comunicato dell'Amministrazione sui ritardi del bilancio di previsione, difendendo la professionalità di funzionari e capi area

Morigerati

Morigerati: riapre l’Oasi WWF Grotte del Bussento, tra ponti nuovi e natura incontaminata

Riapre ai visitatori uno dei luoghi naturalistici più suggestivi del Cilento. Dopo un periodo di chiusura, domenica torna accessibile l’Oasi WWF Grotte del Bussento

Eboli, sollecito sui tempi del Bilancio: le precisazioni dell’amministrazione

La comunicazione del Comune di Eboli richiama i ritardi negli adempimenti finanziari e fissa le scadenze per rendiconto, assestamento e approvazione del bilancio 2026-2028

Cilentana

Cilentana: proseguono i lavori per la nuova pavimentazione, prorogata la chiusura tra Omignano e Vallo

Per il prosieguo delle attività, si rende necessario prorogare fino a venerdì 20 marzo, ad esclusione dei sabati e delle domeniche, la chiusura della tratta stradale situata tra gli svincoli di Omignano e Vallo della Lucania

Chiara Esposito Tg

Tg InfoCilento 6 marzo 2026

Rivedi l’edizione odierna del telegiornale di InfoCilento. Conduce Chiara Esposito