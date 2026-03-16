Terremoto nel Cilento oggi: scossa di magnitudo 3.3 al largo di Marina di Camerota

Una nuova scossa di terremoto è stata registrata oggi, 16 marzo, nelle acque del Cilento. Il sisma, di magnitudo 3.3, è avvenuto alle ore 13:35.

Secondo i dati rilevati, l’epicentro è stato localizzato al largo della costa di Marina di Camerota. Nonostante la forza della scossa, non si registrano danni a persone o cose, né il movimento tellurico è stato avvertito dalla popolazione residente.

Perché il sisma non è stato avvertito?

Il motivo risiede nell’ipocentro: il terremoto si è verificato a una profondità notevole, stimata intorno ai 300 chilometri. Questa distanza dalla superficie ha permesso alle onde sismiche di disperdersi prima di raggiungere la terraferma.

I precedenti: il caso di Napoli

L’evento odierno segue di pochi giorni quanto accaduto lo scorso 10 marzo, quando un sisma ancora più potente (magnitudo 5.9) era stato localizzato lungo la costa napoletana. Anche in quel caso, l’elevata profondità aveva evitato conseguenze e paura tra i cittadini, confermando una dinamica geologica simile per entrambi gli eventi nel Mar Tirreno.