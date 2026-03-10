Attualità

Terremoto nel Golfo di Napoli: registrata scossa di magnitudo 5.9

Registrata una scossa di magnitudo 5.9 nel Golfo di Napoli a 414 km di profondità. Ecco perché il sisma non è stato avvertito e i dati ufficiali dell'INGV

Redazione Infocilento
Sismografo

Una forte scossa di terremoto ha interessato il sottosuolo del Golfo di Napoli nelle prime ore di oggi, 10 marzo 2026. I sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) hanno rilevato un evento di magnitudo 5.9, localizzato nel bacino marino che separa il capoluogo campano dall’isola di Capri. L’evento sismico, verificatosi poco dopo la mezzanotte, ha attivato immediatamente i protocolli di monitoraggio della sala sismica di Roma.

Continua dopo la pubblicità

La profondità del sisma: un fattore determinante

Nonostante l’intensità nominale della magnitudo, che in altre circostanze avrebbe potuto causare danni significativi, il terremoto non è stato avvertito dalla popolazione. La ragione risiede nell’ipocentro estremamente profondo: l’INGV ha infatti calcolato una profondità di 414 chilometri. Questa caratteristica geofisica ha permesso alle onde sismiche di disperdere la propria energia meccanica attraverso i vari strati della crosta e del mantello terrestre prima di raggiungere la superficie, rendendo il fenomeno sostanzialmente impercettibile.

Continua dopo la pubblicità

Reazioni social e assenza di segnalazioni

L’assenza di tremori percepiti è stata confermata dalla quiete nelle strade e dalla mancanza di chiamate ai soccorsi. Tuttavia, la notizia si è diffusa rapidamente sul web. Come spesso accade in queste circostanze, i social network sono diventati il principale termometro dell’evento: l’hashtag #terremoto è entrato immediatamente nei trend, ma i commenti degli utenti dell’area napoletana hanno evidenziato l’assenza totale di segnalazioni o danni a cose e persone. La situazione rimane sotto costante osservazione da parte degli esperti, sebbene l’evento sia classificato come un sisma di profondità privo di impatto macroscopico sul territorio.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Potrebbe interessarti anche:

Questura di Salerno: Lorena Antonia Cicciotti è la nuova Dirigente della Divisione Anticrimine

La Dott.ssa Lorena Antonia Cicciotti assume la guida della Divisione Anticrimine della Questura di Salerno

Taxi

Aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi: nasce il bacino unico taxi h24 per un’accoglienza d’eccellenza

Svolta per la mobilità all'aeroporto di Salerno-Costa d’Amalfi: istituito il servizio taxi h24 e bacino unico per garantire collegamenti certi anche di notte

Telefono

Almanacco del 10 marzo: moriva oggi Giuseppe Mazzini

Il 10 marzo 1876 Alexander Graham Bell trasmette la prima frase al telefono. Scopri i santi, i nati illustri come Sharon Stone e i fatti storici di oggi

Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox 10 marzo: amici dello Scorpione, le stelle suggeriscono di non agire d’impulso. Pesci, giornata intensa sul piano emotivo

Vediamo cosa ci riservano gli astri per la giornata di domani

Incampo

“InCampo”: approfondimento sul calcio dilettantistico. Puntata del 9 marzo

Appuntamento con InCampo, lo spazio di approfondimento dedicato al mondo del calcio cilentano e non solo

Lavoro d'ufficio

Sapri, “E l’avventura continua…”: al via i tirocini di inclusione sociale nel Piano di Zona S9

Il Piano di Zona Ambito S9 lancia un avviso pubblico per la creazione di una Short List di soggetti ospitanti per tirocini di inclusione sociale a Sapri e comuni limitrofi

Benzina

Caro carburanti, il governo studia il taglio delle accise: pressing di associazioni e opposizioni

Il Governo Meloni valuta il taglio delle accise sui carburanti per fermare i rincari. Codacons preme per un intervento immediato: ecco cosa sta succedendo

Api

Serramezzana diventa “Comune amico delle api”: la tutela della biodiversità diventa bene comune

l Comune di Serramezzana aderisce alla CooBEEeration Campaign. Dalla riduzione dei pesticidi alla tutela della biodiversità: ecco il piano del sindaco Materazzi

Spettacolo della natura ad Agropoli: i cigni reali conquistano il porto

Cinque esemplari di cigno reale avvistati nel porto di Agropoli. Un evento raro dopo i primi avvistamenti al Sele. Scopri i dettagli e i consigli degli esperti

Santa Marina: crolla la Provinciale, Giudice:” Chiederemo la somma urgenza”

È completamente crollata, nel tratto già interessato da una frana, la strada provinciale 82 che collega la frazione costiera di Policastro Bussentino al capoluogo di Santa Marina.

Festa del Carciofo

XVIII Festa del Carciofo IGP di Paestum: eccellenza gastronomica e musica a Borgo Gromola

Dal 24 aprile al 3 maggio 2026 torna la Festa del Carciofo IGP di Paestum a Borgo Gromola. Scopri il programma tra ricette tradizionali, il nuovo spritz al carciofo e l'ospite Banfy

Bellizzi rifiuti

Rifiuti a Bellizzi, pugno di ferro del sindaco Volpe: “Basta scostumatezza, pronti a sanzioni severe”

Il sindaco di Bellizzi Mimmo Volpe annuncia tolleranza zero sui rifiuti condominiali: stop ai bidoni in strada, nuovi controlli della Polizia Municipale e soluzioni gratuite per i cittadini virtuosi