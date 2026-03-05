Attualità

Terremoti: in Campania formati 121 tecnici per la verifica dell’agibilità degli edifici dopo un sisma

Il percorso formativo si inquadra nella strategia complessiva di rafforzare la capacità di risposta nelle emergenze sismiche

Comunicato Stampa
Terremoto

Garantire valutazioni rapide e affidabili sulla agibilità degli edifici colpiti da un terremoto. Con questo obiettivo si sono concluse  le attività formative del corso promosso dalla Regione Campania per l’abilitazione dei tecnici della Pubblica Amministrazione incaricati della verifica dei danni e dell’agibilità degli edifici dopo un sisma.

Il percorso

Il percorso formativo, organizzato dalla Protezione civile della Regione, si inquadra nella strategia complessiva di rafforzare la capacità di risposta nelle emergenze sismiche. Attraverso lezioni d’aula, moduli teorici, esercitazioni pratiche e una prova finale i tecnici hanno acquisito le competenze necessarie per effettuare le verifiche sugli edifici attraverso le schede “AeDES” (letteralmente Agibilità e Danno nell’Emergenza Sismica”) lo strumento utilizzato a livello nazionale per il rilievo del danno e la valutazione dell’agibilità post-sisma.

Formati 121 tecnici

Al termine del corso, svolto secondo gli indirizzi operativi del Dipartimento nazionale della Protezione Civile, sono stati 121 i tecnici abilitati, che entreranno a far parte del sistema di supporto tecnico-operativo della protezione civile per le attività di censimento dei danni e di verifica dell’agibilità degli edifici in caso di necessità.

Leggi anche:

Scossa di terremoto di magnitudo 4.5. Epicentro nel Cilento

Nel dettaglio, i tecnici formati provengono da diverse amministrazioni pubbliche: 19 dalla Regione Campania, 26 dagli ACER, 23 dalla Città Metropolitana di Napoli, 18 dal Comune di Napoli, 13 dalla Provincia di Avellino, 7 dalla Provincia di Caserta, 4 dal Ministero Infrastrutture e Trasporti – Provveditorato Opere Pubbliche della Campania,  3 dal Comune di Bacoli, 2 dal Comune di Monte di Procida, 2 della Regione Puglia, 1 dall’Autorità di Bacino distrettuale Appennino Meridionale, oltre a un rappresentante del Ministero della Difesa – Marina Militare, 1 del Comune di Praiano e 1 del Comune di Roccapiemonte.

I tecnici formati si aggiungono a quelli già abilitati che hanno garantito il loro supporto in Campania anche nelle fasi delle criticità connesse agli scenari bradisismici ai Campi Flegrei.

L’assessora Zabatta: “cosí riduciamo tempi verifica danni”

”La formazione rappresenta un passaggio fondamentale per rafforzare la capacità operativa del sistema di protezione civile”, dichiara l’assessora regionale alla Protezione civile, Fiorella Zabatta. “È importante che i tecnici delle diverse amministrazioni coinvolte parlino lo stesso linguaggio operativo e conoscano procedure condivise. Questo consente di intervenire con rapidità ed efficacia nei momenti di emergenza, garantendo valutazioni tempestive e omogenee sull’agibilità degli edifici e assicurando risposte più efficienti alle comunità colpite”.

Il potenziamento del contingente di personale tecnico qualificato consentirà di ridurre i tempi di valutazione dei danni, migliorare il coordinamento tra le istituzioni e rendere più efficiente la gestione delle emergenze, contribuendo al rafforzamento del sistema regionale e nazionale di protezione civile.

