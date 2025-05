Terme del Foro di Paestum: al via il recupero dei mosaici millenari

Proseguono i lavori di recupero alle Terme del Foro di Paestum, edificio tra i più rappresentativi della città romana. Il progetto, giunto alle sue fasi conclusive, si focalizza sul rilievo dei mosaici pavimentali e sul successivo restauro, per restituire al sito il suo splendore originario.

Rilievo e Documentazione dei Mosaici

Una restauratrice è attualmente impegnata nel rilievo in scala 1:1 dei mosaici pavimentali. Questa fase è considerata cruciale, poiché consente di “documentare l’attuale posizione di ogni tessera e ricostruire il disegno originario, che riemerge tassello dopo tassello”. Tale operazione è fondamentale per garantire la precisione nelle fasi successive del restauro.

Il Processo di Restauro e Digitalizzazione

Successivamente al rilievo, avrà inizio il restauro vero e proprio. Questo intervento prevede il distacco di alcune sezioni del pavimento per permettere il consolidamento degli strati sottostanti, per poi ricollocare con esattezza le tessere. Il rilievo acquisito verrà digitalizzato e sarà utilizzato come “guida per questo intervento complesso”.

Un Passo Decisivo per la Valorizzazione del Sito

Il completamento di queste attività rappresenta “un passo decisivo per restituire forma, storia e bellezza a un frammento di vita quotidiana dell’antica Paestum”. Il Parco Archeologico di Paestum invita a rimanere connessi per seguire gli sviluppi, poiché “la storia è pronta a mostrarsi di nuovo”. Questo progetto sottolinea l’impegno nella valorizzazione del patrimonio culturale e archeologico italiano.