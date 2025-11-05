Tentata truffa nel Vallo di Diano: finto carabiniere tenta di svuotare conto corrente della vittoma

Una truffa ben congegnata, che avrebbe potuto costare caro a un cittadino, è stata sventata in extremis grazie alla prontezza e all’intervento risolutivo dei Carabinieri della Stazione di Montesano sulla Marcellana.

Il fatto

La vicenda ha preso il via con una delle più comuni e insidiose tecniche di raggiro online e telefonico. Un uomo di 40 anni residente in zona ha ricevuto un SMS che segnalava presunti “movimenti sospetti” sul suo conto corrente bancario. Poco dopo, è arrivata la mossa successiva: la chiamata di un uomo che si è qualificato come “maresciallo dei Carabinieri”.

Con un tono fermo e rassicurante, il truffatore ha tentato di guadagnare la fiducia della vittima, convincendola che l’unico modo per “mettere in sicurezza” i suoi risparmi fosse quello di effettuare urgentemente un bonifico su un conto “sicuro” indicato da lui stesso. L’obiettivo, chiaramente, era quello di farsi trasferire l’intera somma o una parte consistente dei risparmi sul conto del malintenzionato.

Fortunatamente, nonostante la pressione e l’insistenza, l’uomo ha avuto un momento di lucidità. Insospettito dalla procedura e dal tono eccessivamente pressante, ha deciso di non fidarsi ciecamente e di recarsi immediatamente presso la locale caserma dei Carabinieri.

L’intervento dei carabinieri

I veri militari, una volta ascoltato il racconto del cittadino e verificati i dettagli, hanno compreso immediatamente la natura criminale della chiamata. La loro tempestiva azione ha permesso di bloccare l’operazione bancaria prima che il bonifico potesse essere finalizzato.

Grazie alla prontezza d’animo della vittima e alla rapidità d’azione dei Carabinieri, i risparmi del 40enne sono stati salvati. L’episodio serve da monito sulla costante necessità di diffidare da richieste di denaro o trasferimenti urgenti, specialmente se effettuate per telefono o tramite messaggi, e di rivolgersi sempre alle forze dell’ordine o alla propria banca per qualsiasi verifica.