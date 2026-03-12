Attualità

Teggiano, “li cangeddi ri natalu”: consegnati dalla Pro Loco gli attestati ai partecipanti

L’evento invita cittadini e famiglie ad allestire piccoli presepi o scene natalizie all’interno dei caratteristici “cangeddi”, le tipiche finestre e nicchie che si affacciano sui vicoli del borgo antico

Erminio Cioffi
Teggiano attestati concorso presepi

Continua a crescere l’interesse attorno a “Li Cangeddi ri Natalu”, l’iniziativa promossa dalla Pro Loco Teggiano che durante il periodo natalizio trasforma il centro storico di Teggiano in un suggestivo percorso tra presepi, luci e tradizioni popolari.

L’evento

L’evento, giunto alla quarta edizione, invita cittadini e famiglie ad allestire piccoli presepi o scene natalizie all’interno dei caratteristici “cangeddi”, le tipiche finestre e nicchie che si affacciano sui vicoli del borgo antico. Passeggiando tra le stradine del centro storico, visitatori e residenti possono così scoprire decine di piccoli allestimenti che raccontano il Natale attraverso la creatività e la partecipazione della comunità.

La cerimonia di consegna

Nei giorni scorsi si è svolta la cerimonia di consegna degli attestati ai partecipanti dell’edizione 2025, un momento semplice ma significativo con cui la Pro Loco Teggiano ha voluto ringraziare quanti hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa. La cerimonia ha visto la presenza degli Sbandieratori e Musici dello Stato di Diano e delle Tamburine dello Stato di Diano.

Il commento

A sottolineare il valore dell’iniziativa è il presidente della Pro Loco Teggiano, Biagio Matera, che ricorda come l’idea sia nata proprio dalla volontà di valorizzare uno degli elementi più caratteristici dell’architettura del borgo. “L’idea -spiega il presidente- è quella di allestire piccoli presepi o scene natalizie nei ‘cangeddi’, che sono quelle finestre tipiche del centro storico teggianese.

Si tratta di elementi molto caratteristici del nostro borgo. Ovviamente c’è anche una certa libertà nella partecipazione: chiunque abbia uno spazio adatto può decidere di aderire e realizzare il proprio allestimento. Questa è stata la quarta edizione e possiamo dire con soddisfazione che ci sono state circa un centinaio di adesioni. Un risultato importante, che dimostra quanto la comunità tenga a questa iniziativa e alla valorizzazione delle tradizioni natalizie del nostro centro storico”.

La Pro Loco Teggiano ringrazia tutti coloro che hanno preso parte all’evento, contribuendo a rendere ancora più suggestivo il periodo natalizio a Teggiano. Il presidente Biagio Matera informa che coloro che non hanno potuto partecipare alla cerimonia di consegna possono comunque ritirare il proprio attestato direttamente presso la sede della Pro Loco Teggiano.

