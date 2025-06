Teggiano, Jeep si ribalta sulla strada per Sassano: feriti due fratelli

È il secondo incidente simile in pochi giorni. Questa mattina, una Jeep si è ribaltata lungo la strada che collega Teggiano a Sassano. A bordo del veicolo due fratelli, residenti nel Vallo di Diano, che fortunatamente hanno riportato solo lievi ferite.

Gli interventi

Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri della stazione locale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Distaccamento di Sala Consilina, guidati dal caposquadra Pasquale Pagano, per mettere in sicurezza l’area e soccorrere i feriti. I due fratelli sono stati trasportati all’ospedale di Polla per accertamenti, ma le loro condizioni non destano preoccupazione.

Il precedente

Pochi giorni fa, un altro ribaltamento ha coinvolto un 55enne nella stessa zona, anche lui ferito in modo non grave.