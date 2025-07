Teggiano, atti vandalici al parco giochi di Prato Perillo: danneggiato a meno di 48 ore dalla riapertura

A meno di 48 ore dalla riapertura ufficiale, il parco giochi di Prato Perillo a Teggiano è stato nuovamente preso di mira dai vandali. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso quattro giovani intenti a imbrattare tavoli e compiere ulteriori atti di danneggiamento all’interno dell’area recentemente riqualificata. Il parco era stato oggetto di un intervento di rinnovamento voluto dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Michele Di Candia, che ha previsto la sostituzione delle giostre usurate e la messa in sicurezza delle aree gioco, grazie ai fondi del bilancio comunale.

Individuati i responsabili grazie alle telecamere di videosorveglianza

L’area, tornata fruibile anche per i bambini impegnati nei campi estivi promossi dal Comune, rappresentava un importante punto di aggregazione per le famiglie della zona. Le immagini hanno permesso di identificare in parte i responsabili. Sono in corso indagini da parte della Polizia Municipale di Teggiano, coordinate dal comandante De Rosa e dal vice comandante Eliseo Innamorato, per risalire con certezza all’identità degli autori e procedere con le sanzioni del caso.

Rabbia e indignazione

L’episodio ha suscitato profonda indignazione tra cittadini e amministratori, anche alla luce degli interventi analoghi completati nei giorni scorsi nei parchi giochi delle località Pantano e San Marco, anch’essi rimessi a nuovo con la sostituzione delle strutture danneggiate e la messa in sicurezza delle aree. L’Amministrazione comunale condanna con fermezza quanto accaduto e rinnova l’appello al rispetto del bene pubblico, realizzato per offrire uno spazio sicuro e sano a tutta la comunità, a partire dai più piccoli.