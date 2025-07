Nuova vita ai parchi giochi di Teggiano: riqualificati le aree di Prato Perillo, Pantano e San Marco

L’Amministrazione comunale di Teggiano, sotto la guida del sindaco Michele Di Candia, ha completato un importante intervento di riqualificazione dei parchi giochi presenti nelle località di Prato Perillo, Pantano e San Marco.

I lavori

L’intervento, finanziato attraverso fondi del bilancio comunale, ha comportato la sostituzione delle giostrine ormai usurate, la messa in sicurezza delle aree e la riapertura di spazi fondamentali per il tempo libero e il benessere dei più piccoli — ma anche delle famiglie e dei cittadini in cerca di un luogo di aggregazione all’aperto.

Nuovo look

Il parco giochi di Prato Perillo ha ufficialmente riaperto i cancelli, accogliendo i bambini impegnati nei campi estivi organizzati dal Comune, restituendo così al quartiere uno spazio vivo, colorato e sicuro.

A San Marco, oltre alla sostituzione delle giostrine, sono stati effettuati lavori di recupero della staccionata in legno e delle panchine, precedentemente danneggiate, con l’obiettivo di restituire un ambiente accogliente e fruibile.

Il parco giochi di Pantano, infine, è stato anch’esso oggetto di restyling: nuove giostrine e la sostituzione dei tappetini danneggiati hanno riportato in piena efficienza e sicurezza l’area ludica.