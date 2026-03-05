Attualità

Novità al Comando di Polizia Municipale: Ermanno Napoliello è il nuovo Vice Comandante

l capitano Ermanno Napoliello assume ufficialmente il ruolo di Vice Comandante della Polizia Municipale di Agropoli. La nomina firmata dal comandante Cauceglia resterà valida fino al 2026

Ernesto Rocco
Maurizio Cauceglia - Ermanno Napoliello

Il Comandante del Corpo e responsabile dell’Area Vigilanza Polizia Locale, Maurizio Cauceglia, ha nominato il capitano Ermanno Napoliello Vice Comandante della Polizia Municipale. Il provvedimento ha ricevuto il pieno via libera dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Roberto Antonio Mutalipassi. Si vanno così a completare i vertici del comando dei caschi bianchi agropolesi, dopo il ritorno alla guida di Cauceglia.

Un profilo di esperienza al servizio della comunità

Il capitano Napoliello non è un volto nuovo per il territorio. Ufficiale della Polizia Municipale con il grado di capitano dal 2018, rappresenta una delle figure con maggiore esperienza all’interno del comando cilentano. Ha già svolto attività nel comune di Montecorice e di Ceraso, dove pure ha avuto responsabilità di comando. Nei mesi scorsi la scelta da parte dell’amministrazione comunale di non rinnovare la convenzione per mantenerlo in servizio anche ad Agropoli non aveva mancato di destare polemiche.

Termini e durata dell’incarico

La nomina ha decorrenza immediata dalla data di notifica e resterà valida fino al 31 dicembre 2026, fatta salva la possibilità di eventuali proroghe.

Leggi anche:

Agropoli, tempesta politica dopo il sequestro a Trentova: l’opposizione chiede le dimissioni
Condividi questo articolo
Nessun commento

Potrebbe interessarti anche:

Valva, antica tradizione dei campanacci

Il suono antico dei campanacci torna a vivere a Valva: nasce il 1° Festival dei Campanacci d’Italia

Tradizione pastorale, artigianato, musica e cultura popolare nel cuore dell’Appennino salernitano

Detto tra Noi

“Detto tra Noi”, il salotto di Antonella&Roberta”: trentottesima puntata

Torna l’appuntamento con “Detto tra Noi”, il programma di Antonella Agresti e Roberta Foccillo in onda il martedì e giovedì alle 14.30

Polizia, sequestri

Salerno, deteneva armi clandestine, munizioni e banconote false: arrestato

L'indagato è stato arrestato per detenzione di armi clandestine, detenzione abusiva di munizionamento, ricettazione, detenzione di banconote false e di oggetti atti ad offendere

Giustizia

Riforma della giustizia e Referendum: il dibattito infiamma il territorio salernitano

Verso il Referendum Costituzionale del 22-23 marzo: ecco il programma dei dibattiti a Eboli, Albanella e Salerno con i protagonisti della politica e dell'avvocatura

Alessandra Pazzanese

Tg InfoCilento 5 marzo 2026

Rivedi l’edizione odierna del telegiornale di InfoCilento. Conduce Alessandra Pazzanese

Comunali: a Salerno arriva Bandecchi per sostenere Ventura Sindaco

Non è mancato un attacco all’operato di Vincenzo De Luca, già sindaco di Salerno per dieci anni e già presidente della regione Campania

Impianto biometano Gaiarda

Capaccio Paestum verso l’economia circolare: “il progetto di biometano in Via Gaiarda trasforma i reflui zootecnici in energia e fertilizzanti”

La società proponente: “Una risposta concreta all’emergenza reflui nella Piana del Sele e un modello di economia circolare per il territorio”

Gaetano Paolino

Capaccio Paestum approva il Bilancio 2026: tra rigore finanziario e tutele per i contribuenti

Il Consiglio Comunale di Capaccio Paestum approva il Bilancio 2026 e il DUP. Novità su Rottamazione-Quinquies, rateizzazioni e sedute in videoconferenza

Teodora Esposito

Teodora Esposito, sarta di Agropoli, trionfa al concorso regionale “Manichino d’Oro” e porterà la Campania a Roma

Teodora rappresenterà la Campania alla finale nazionale di Roma, prevista per la prima settimana di giugno

Campidoglio, delegazione Pollica

Roma, al Campidoglio il convegno “Pianeta Acqua”: protagonista anche Pollica

Il territorio cilentano è stato citato come esempio di comunità che negli anni ha saputo coniugare tutela ambientale, sviluppo locale e valorizzazione delle risorse naturali

Mensa scolastica

Mensa scolastica di Sant’Arsenio, malori per alcuni bambini: ecco i primi risultati delle analisi

Dopo le segnalazioni dei giorni scorsi, a fare il punto è il il sindaco Donato Pica

Furti Capaccio

Salerno, l’incubo dei furti continua: svaligiata casa in via Gonzaga mentre i proprietari dormono

Ennesimo furto in abitazione a Salerno: in via Gonzaga i ladri entrano dal balcone all'ultimo piano e rubano gioielli e valori mentre la famiglia dorme. Indaga la Polizia