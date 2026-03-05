Novità al Comando di Polizia Municipale: Ermanno Napoliello è il nuovo Vice Comandante

Il Comandante del Corpo e responsabile dell’Area Vigilanza Polizia Locale, Maurizio Cauceglia, ha nominato il capitano Ermanno Napoliello Vice Comandante della Polizia Municipale. Il provvedimento ha ricevuto il pieno via libera dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Roberto Antonio Mutalipassi. Si vanno così a completare i vertici del comando dei caschi bianchi agropolesi, dopo il ritorno alla guida di Cauceglia.

Un profilo di esperienza al servizio della comunità

Il capitano Napoliello non è un volto nuovo per il territorio. Ufficiale della Polizia Municipale con il grado di capitano dal 2018, rappresenta una delle figure con maggiore esperienza all’interno del comando cilentano. Ha già svolto attività nel comune di Montecorice e di Ceraso, dove pure ha avuto responsabilità di comando. Nei mesi scorsi la scelta da parte dell’amministrazione comunale di non rinnovare la convenzione per mantenerlo in servizio anche ad Agropoli non aveva mancato di destare polemiche.

Termini e durata dell’incarico

La nomina ha decorrenza immediata dalla data di notifica e resterà valida fino al 31 dicembre 2026, fatta salva la possibilità di eventuali proroghe.