Agropoli, è ufficiale: Maurizio Cauceglia nuovo comandante della Polizia Municipale

Il sindaco del comune di Agropoli, Roberto Mutalipassi, ha ufficializzato la nomina di Maurizio Cauceglia a nuovo responsabile dell’Area 8 – Vigilanza e Polizia Locale.

I dettagli della nomina

L’incarico decorre già da oggi, 19 gennaio 2026, e resterà in vigore fino al 31 gennaio 2027. Con questo atto, il sindaco ha contestualmente revocato il precedente decreto con cui la gestione dell’area era stata affidata ad interim al Segretario Generale dell’ente, Francesco Minardi.

Cauceglia, già inquadrato nell’Area dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni, assume dunque il ruolo di Comandante del Corpo di Polizia Locale. La scelta – si legge nell’atto -è ricaduta su di lui dopo una verifica dei curricula che ha evidenziato una specifica esperienza pluriennale, superiore ai cinque anni, maturata sia presso il Comune di Agropoli che in altri enti pubblici.

Prospettive future per l’area vigilanza

La nomina di Maurizio Cauceglia era ormai nell’aria. Da tempo c’erano state anche sollecitazioni politiche affinché tornasse a guidare i caschi bianchi, ruolo che gli aveva già conferito l’ex sindaco Adamo Coppola.