Sul Lungomare con la droga: arrestato aggredisce la Polizia

Nel pomeriggio del 26 ottobre gli agenti della Polizia di Stato della Questura di Salerno hanno proceduto all’arresto di un cittadino extracomunitario per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.
I controlli e l’arresto
Su una segnalazione anonima che indicava la presenza di una persona dedita allo spaccio all’interno dell’isola pedonale sita in via Lungomare Trieste, veniva individuato lo straniero, seduto su una panchina.
A seguito di perquisizione personale si rinveniva una bustina di cellophane contenente marijuana del peso di circa 2,11 grammi ed un pezzo di hashish del peso di 30,51 grammi, nonché la somma di 1280,00 € in banconote di vario taglio, ritenute provento dell’attività di spaccio.
Negli uffici della Questura, nel corso dell’espletamento delle attività di rito, il predetto andava in escandescenza e aggrediva gli operanti.