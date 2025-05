Successo per l’IC Picentia: Orchestra premiata a Firenze e a Bracigliano

Clamoroso successo per l’Orchestra della scuola al concorso musicale “Zuccotti – Città di Firenze 2025”. Nel corso dell’XI edizione del prestigioso concorso musicale del 10 maggio scorso, svoltasi nel centro New Staz del capoluogo toscano, gli alunni della sezione musicale dell’Ic Picentia, si sono distinti in numerose categorie, conquistando, tra gli altri, il Gran Primo Premio Assoluto nella sezione Orchestra, accompagnato da un significativo riconoscimento in denaro, un buono per acquisto di materiale musicale dal valore di 800 euro.

Riconoscimenti per i musicisti di Bracigliano

Musicisti sul podio anche a Bracigliano, dove gli allievi, accompagnati dai docenti del corso di “strumento musicale” Luisiana De Chiara, Vincenzo Ronca, Vincenzo D’Acunto e Maurizio Marotta, hanno conquistato il Primo Premio Assoluto con il punteggio massimo di 100/100 al concorso internazionale di musica “Francesco Cardaropoli”. Tra i riconoscimenti di rilievo, spiccano i Primi Premi Assoluti delle percussioniste Giusy Napolitano (che ha ottenuto anche due borse di studio del valore complessivo di 350 euro) e Angela Salerno; dell’ensemble di saxofoni, distintosi in tutti i concorsi; dei pianisti Anna Pia Ferrazzano ed Emanuele Pagano. Primi Premi anche per altri pianisti, per gli ensemble di chitarra e per il quartetto di sax, oltre a svariati riconoscimenti da podio conquistati dagli altri partecipanti dell’Istituto.

Le dichiarazioni

«Questi successi – commenta la dirigente scolastica Ginevra de Majo – sono il frutto di mesi di dedizione, passione e impegno che hanno permesso ai nostri straordinari alunni di raggiungere l’eccellenza musicale, motivo di orgoglio per l’intera comunità scolastica e per tutti coloro che hanno sostenuto e incoraggiato questi giovani talenti. La loro performance ha emozionato la giuria e il pubblico, dimostrando il talento e la professionalità che caratterizzano la nostra scuola».

Oltre al massimo punteggio, l’orchestra, con l’esecuzione di due brani magistralmente arrangiati per organico specifico dal Maestro Walter Farina, ha ottenuto, nella serata finale del “Cardaropoli”, anche una borsa di studio, il premio più alto, nella sezione dedicata alla Secondaria di I grado, tra tutte le orchestre delle 24 scuole partecipanti.

Il prestigioso riconoscimento è stato assegnato da una competente ed autorevole giuria composta da Claudio Ciampa, direttore d’orchestra e direttore emerito del Conservatorio di Benevento; Carmine Santaniello, già direttore del Conservatorio di Avellino e di Napoli; Leo Cammarano, direttore della banda dell’Aeronautica; Gennaro Cardaropoli, violinista e docente di Conservatorio.