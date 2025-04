Successo per la giornata di screening senologico gratuito a Roscigno

Si è svolta con grande partecipazione, venerdì 4 aprile, la giornata di screening senologico gratuito organizzata dal Comune di Roscigno in collaborazione con il Forum Amdos Italia. L’iniziativa ha avuto luogo presso la Casa Albergo “Monte Pruno per Te” con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione del tumore al seno.

L’iniziativa

Durante l’evento, il dottor Giuseppe Amaturo, dirigente medico della Breast Unit dell’Ospedale Moscati di Avellino, ha messo a disposizione la sua esperienza per effettuare le visite senologiche e fornire informazioni fondamentali per la salute delle donne. La risposta della comunità è stata straordinaria: oltre 40 persone hanno colto l’opportunità di sottoporsi allo screening gratuito, dimostrando una grande attenzione verso la prevenzione e la diagnosi precoce.

Soddisfazione dei promotori

Il sindaco di Roscigno ha espresso soddisfazione per il successo dell’iniziativa, sottolineando l’importanza di eventi di questo tipo per la salute pubblica. “La prevenzione è un’arma fondamentale nella lotta contro il tumore al seno – ha dichiarato il primo cittadino Pino Palmieri – Siamo orgogliosi di aver offerto questa opportunità ai nostri cittadini e continueremo a promuovere iniziative simili per il benessere della comunità”.

Anche il Forum Amdos Italia ha evidenziato l’efficacia di questi incontri per sensibilizzare le persone e rendere accessibili i controlli preventivi. L’evento ha rappresentato un importante momento di informazione e supporto, contribuendo a diffondere una cultura della prevenzione.

Visto il grande riscontro, gli organizzatori stanno già valutando la possibilità di ripetere l’iniziativa in futuro, con l’obiettivo di raggiungere un numero ancora maggiore di persone e rafforzare l’impegno nella lotta contro il tumore al seno.