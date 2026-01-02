Strade provinciali, l’allarme del sindaco D’Aiuto: “Manutenzione non più rinviabile”

A pochi giorni dall’appuntamento elettorale dell’11 gennaio 2026, quando i sindaci e i consiglieri comunali dei 158 comuni saranno chiamati a eleggere il nuovo Consiglio della Provincia di Salerno, la condizione delle strade provinciali torna al centro del dibattito istituzionale. A sollevare con forza il tema è il sindaco di Castelnuovo Cilento, Gianluca D’Aiuto, che richiama l’attenzione su una criticità strutturale che incide da tempo sulla sicurezza, sulla qualità della vita dei cittadini e sull’immagine complessiva del territorio.

L’appello ad interventi sulla viabilità provinciale

Secondo il primo cittadino, l’emergenza legata alla manutenzione della rete viaria provinciale non può più essere ignorata. Nonostante la Riforma Delrio del 2014 abbia ridefinito il ruolo delle province, riducendone struttura e organi di governo e trasformandole in enti di secondo livello, la gestione delle strade provinciali è rimasta una funzione fondamentale in capo a questi enti. Una responsabilità che, tuttavia, oggi appare sempre più difficile da esercitare in modo efficace.

“La situazione delle strade provinciali del nostro territorio continua a destare forte preoccupazione. In molti tratti, oltre alla manutenzione straordinaria ormai non più rinviabile, manca perfino l’ordinaria attività di taglio della vegetazione nei periodi estivi. Una carenza che non rappresenta solo un problema estetico o di decoro, ma che incide direttamente sulla sicurezza della circolazione stradale, creando rischi per residenti, pendolari e turisti che ogni anno scelgono di visitare le nostre aree”, afferma D’Aiuto.

Il tema assume un rilievo ancora maggiore in un’area a forte vocazione turistica come quella salernitana, dove l’efficienza della rete viaria rappresenta un fattore determinante per l’accessibilità dei territori e per lo sviluppo economico locale.

In vista delle elezioni provinciali, il sindaco di Castelnuovo Cilento invita candidati ed elettori a porre la manutenzione delle strade provinciali tra le priorità dell’agenda politica. Secondo il suo appello, non si tratta di un aspetto marginale, ma di un servizio essenziale che richiede strategie concrete, risorse adeguate e un impegno condiviso tra tutti i livelli istituzionali.