Stop temporaneo al servizio pomeridiano nei nidi del Vallo di Diano, genitori in protesta: “Un disagio per le famiglie”

Molti genitori hanno espresso il loro disappunto per la sospensione del servizio

Micronido

Malumori tra le famiglie del territorio dopo la comunicazione inviata dal Piano Sociale di Zona S10. Oltre 450 messaggi sono stati recapitati ai genitori per informarli che, almeno per ora, il servizio pomeridiano nei nidi e micro-nidi del Vallo di Diano non sarà attivato.

Il messaggio

Nel testo del messaggio, diffuso dal Consorzio, si legge: “Gentile genitore, a seguito delle numerose richieste per l’attivazione del tempo lungo presso i nidi e i micro-nidi del Consorzio Piano Sociale Ambito S10, la informiamo che per l’anno solare 2025 il servizio pomeridiano non sarà attivato. La ringraziamo per la comprensione.”

Una comprensione che, tuttavia, non è arrivata da tutti. Molti genitori hanno espresso il loro disappunto per la sospensione del servizio, considerato un sostegno fondamentale per la gestione quotidiana dei figli, soprattutto per chi lavora.

Le dichiarazioni

Il direttore del Piano Sociale di Zona, Antonio Florio, ha però rassicurato le famiglie: “A gennaio il servizio sarà riattivato e contiamo di non avere più interruzioni.”

Il blocco temporaneo, secondo quanto trapela, sarebbe legato a questioni organizzative e di bilancio, ma l’obiettivo dell’ente è quello di garantire una programmazione stabile per l’anno nuovo.

