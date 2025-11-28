Stio: immortalato un lupo, cresce l’allerta nel Cilento

Un esemplare di lupo è stato immortalato nelle ultime ore in località Garese, territorio rurale del comune di Stio.

L’avvistamento, documentato da una fotografia, si inserisce nel quadro dell’emergenza lupi che da tempo interessa diverse aree del Cilento.

La presenza del predatore, sempre più frequente nei pressi dei centri abitati e delle zone agricole, continua a destare preoccupazione tra residenti e allevatori, già segnati da episodi che hanno alimentato il clima di attenzione sul territorio.

L’avvistamento di Stio rappresenta l’ennesima segnalazione che conferma come il fenomeno sia ormai stabile e richieda monitoraggi costanti.