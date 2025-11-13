Cilento, aumentano gli avvistamenti di lupi nei centri abitati

Nel tardo pomeriggio di ieri, poco prima delle 19, alcuni residenti hanno segnalato la presenza di due lupi adulti nei pressi dello svincolo tra Gioi, Omignano e Cardile. Gli animali, avvistati anche a ridosso del centro abitato, si sono mossi con cautela prima di allontanarsi verso le zone boscose circostanti.

Preoccupazione tra i cittadini, ma nessun allarme

L’episodio ha destato una certa preoccupazione tra i cittadini, sempre più spesso testimoni di simili incontri in aree che un tempo sembravano estranee alla presenza di grandi predatori. Negli ultimi mesi, infatti, non sono mancati avvistamenti analoghi in comuni vicini, come Orria, a testimonianza di come il lupo stia lentamente riconquistando territori da cui era scomparso per decenni.

Gli esperti rassicurano: la presenza del lupo non rappresenta una minaccia diretta per l’uomo. Si tratta di un animale schivo, che evita il contatto con le persone e attacca solo se si sente braccato o in pericolo. Tuttavia, può costituire un rischio per gli animali da cortile o per il bestiame lasciato incustodito, specie nelle ore notturne.

Le autorità locali raccomandano prudenza, ma allo stesso tempo, ricordano che il lupo è una specie protetta, fondamentale per l’equilibrio dell’ecosistema.