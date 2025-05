Emergenza Lupi in Cilento, Gregorio: «loro presenza non è negativa»

Sono settanta i capi di lupo presenti nel Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Il dato è frutto del lavoro di monitoraggio che sta interessando il Parco e il fatto che il lupo sia ritornato a popolare il territorio non è negativo in quanto la loro presenza, come in passato, è importante per il mantenimento della biodiversità e per mantenere l’equilibrio dell’ecosistema naturale.

La posizione del direttore Romano Gregorio

Lo ha ribadito il direttore del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, Romano Gregorio raggiunto dalle telecamere e dai microfoni di InfoCilento che gli hanno chiesto informazioni sulla questione tanto sentita dagli allevatori cilentani che, nei mesi scorsi, hanno denunciato di subire regolarmente, proprio a causa della presenza dei lupi, gravi danni alle greggi.

Tanti, infatti, i capi di ovini e caprini aggrediti dai lupi. “Come Parco siamo disponibili ad erogare indennizzi agli allevatori che subiscono danni per la presenza dei lupi” ha rassicurato Gregorio.